Защищают от морщин и замедляют процесс старения: 15 продуктов, которые следует есть после 40
Предотвратить процессы старения кожи возможно благодаря правильному питанию. ТСН подсказал список продуктов, содержащих антиоксиданты и обладающих полезными элементами, помогающими сохранить молодость и красоту кожи:
- Помидоры: содержат ликопин, помогающий уменьшить морщины.
- Жирная морская рыба: Б
- богата ненасыщенными жирными кислотами, полезными для кожи, волос и ногтей.
- Цельные зерна содержат витамин Е, клетчатку, селен, цинк и фитохимические вещества.
- Болгарский перец: богат витамином С и бета-каротин.
- Бобовые: имеют селен, полезный для омоложения.
- Масло из льна: хлещет полиненасыщенные жирные кислоты омега-3.
- Масло зародышей пшеницы: Бюбогата на витамин Е и омега-3 жирные кислоты.
- Орехи содержат полиненасыщенные кислоты и селен.
- Шиповник: богат витамином С.
- Облепиха: содержит большое количество витамина C.
- Капуста содержит витамин C и фитохимические соединения.
- Сыр помогает поддерживать кожу благодаря цинку.
- Морковь имеет много бета-каротина, полезного для кожи.
- Чеснок и лук: оказывают антиоксидантное действие.
- Чай (зеленый и черный) содержит полифенолы и цинк.
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Включение этих продуктов в ваш рацион может помочь сохранить молодость и красоту кожи, предотвращая процессы старения.
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