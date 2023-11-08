Предотвратить процессы старения кожи возможно благодаря правильному питанию. ТСН подсказал список продуктов, содержащих антиоксиданты и обладающих полезными элементами, помогающими сохранить молодость и красоту кожи:

Помидоры: содержат ликопин, помогающий уменьшить морщины. Жирная морская рыба: Б богата ненасыщенными жирными кислотами, полезными для кожи, волос и ногтей. Цельные зерна содержат витамин Е, клетчатку, селен, цинк и фитохимические вещества. Болгарский перец: богат витамином С и бета-каротин. Бобовые: имеют селен, полезный для омоложения. Масло из льна: хлещет полиненасыщенные жирные кислоты омега-3. Масло зародышей пшеницы: Бюбогата на витамин Е и омега-3 жирные кислоты. Орехи содержат полиненасыщенные кислоты и селен. Шиповник: богат витамином С. Облепиха: содержит большое количество витамина C. Капуста содержит витамин C и фитохимические соединения. Сыр помогает поддерживать кожу благодаря цинку. Морковь имеет много бета-каротина, полезного для кожи. Чеснок и лук: оказывают антиоксидантное действие. Чай (зеленый и черный) содержит полифенолы и цинк.

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Включение этих продуктов в ваш рацион может помочь сохранить молодость и красоту кожи, предотвращая процессы старения.

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