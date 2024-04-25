Защитите персик от болезней и вредителей: как правильно обрабатывать дерево после цветения

Чтобы обеспечить богатый урожай персиков в летний период, важно начать уход за этим деревом уже с весны. Необходимо провести тщательную обработку, чтобы уберечь его от различных заболеваний и вредителей.

Не стоит сомневаться в необходимости опрыскивания персиков после их цветения. Это критически важно для предотвращения закручивания листьев и гниения плодов, которое может начаться до того, как вы сможете их собрать, пишут "Окна".

Главным врагом персиковых деревьев являются грибковые инфекции, в частности мучнистая роса, а также различные вредители, такие как долгоносики, плодожорки и тля. Поэтому в течение весны дерево нужно обработать минимум три раза.

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Эту процедуру следует проводить до того, как почки начнут распускаться и приобретать розовый цвет, а также после завершения цветения.

Чем обрабатывать персиковые деревья

Традиционный метод защиты персиков включает использование бордоской жидкости. Чтобы приготовить эффективный раствор, нужно взять 100 граммов медного купороса, 100-200 граммов негашеной извести и 10 литров воды.

Такая обработка является эффективной для уничтожения вредителей, которые живут на цветках. Однако, после завершения цветения, на третьем этапе обработки, вместо купороса можно использовать 500 граммов карбамида на такое же количество воды.

Некоторые садоводы не используют химические средства после цветения, выбирая биологические препараты, такие как Биостат, Триходермин, Планриз, Пентафаг, которые безопасны для людей и насекомых-опылителей.

Напомним, ранее UAportal рассказывал о преимуществах и недостатках выращивания персиков из косточки дома.

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