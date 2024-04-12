Защитите урожай уже сейчас: как бороться с клубничными вредителями без химии
Химические инсектициды, хотя и эффективны, могут нести вред здоровью людей и окружающей среды. Поэтому для обработки клубники, плоды которой мы употребляем в пищу, лучше использовать экологичные методы борьбы с вредителями.
Специалисты отмечают, что грядки с клубникой должны расти на хорошо разрыхленном грунте, возле них не должно быть сорняков. Поэтому регулярно пропалывайте и разрыхляйте почву: это лишит вредителей укрытий и облегчит доступ к ним.
Своевременно удаляйте сорняки, потому что они не только мешают развитию клубники, но могут стать приютом для вредителей. Мульчуйте грядку – соломенная или компостная мульча сохранит влагу, подавит рост сорняков и создаст некомфортные условия для некоторых вредителей.
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Борьба с вредителями клубники:
1. Личинки майского жука:
- Профилактика: перекапывайте почву весной и осенью, удаляя личинок вручную.
- Обработка: ежемесячно поливайте грядку раствором нашатырного спирта (2 ст. л. на 10 л воды).
2. Земляничная нематода:
- Профилактика: весной засейте грядку бархатцами, а после уборки урожая перекопайте их вместе с почвой.
- Обработка: при появлении признаков поражения немедленно удалите зараженные кусты.
3. Пенница:
Собирайте насекомых вручную и уничтожайте. Опрыскивайте кусты клубники вечером горячим раствором марганцовки (65-70°C).
4. Земляничный паутинный клещ:
- Обработка: используйте настой луковой шелухи (200 г на 10 л воды) или вытяжку чеснока (200 г на 10 л воды).
- Биологический метод: заселите грядку хищным клещом, уничтожающим земляничного паутинного клеща.
5. Рыжие муравьи:
- Обработка: полейте почву в местах скопления муравьев смесью масла (1 стакан) и уксуса (0,5 л).
- Альтернатива: используйте уксусный раствор (1 стакан уксуса на 10 л воды).
6. Малинно-земляничный долгоносик:
- Профилактика: сжигайте растительные остатки весной, перекапывайте междурядья осенью, уничтожайте поврежденные бутоны.
- Обработка: используйте отвары или настои полыни, пижмы или чеснока.
7. Улитки:
Избегайте чрезмерного полива, обеспечьте хороший дренаж. Обсыпьте почву вокруг кустов опилками. Используйте настой горчицы (100 г/10 л воды) или горячую воду (65°C).
Помните: экологические методы борьбы с вредителями могут быть менее эффективными, чем химические, но они безопасны для людей и окружающей среды.
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