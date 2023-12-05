Защитят дом от проблем: какие амулеты следует размещать на пороге дома

Местом, где встречаются внутренний и внешний мир, является порог дома. Поэтому именно на пороге следует размещать защитные амулеты. Какие защитные вещи можно использовать, подскажет Ukr.Media

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Амулет солнца

Солнце как символ жизни и света отражает древнюю символику.

Размещение амулета с изображением солнца на пороге дома притягивает положительную энергию и защищает от негативных воздействий. Рекомендуется размещать его на видном месте.

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Дерево жизни

Изображение дерева жизни символизирует силу, развитие и процветание. Амулет с этим символом на пороге притягивает энергию роста и укрепляет основания дома.

Недалеко от порога можно выращивать полноценные комнатные растения. Существует верование, что они могут оказывать положительное воздействие на энергетику в помещении.

Статуэтка богини домашнего очага

Статуэтка богини домашнего очага, такая как римская Веста или славянская Родная Матерь, считается оберегом уюта и семейного благополучия. Расположение такой статуэтки на пороге создает атмосферу заботы и тепла.

Статуэтка защитного животного

Многие верят в силу защитных животных, таких как львы, драконы или другие мифические существа, которые могут выступать в качестве стражей дома. Располагать их следует на пороге дома.

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