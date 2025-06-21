Защитят нежные кавычки в любую погоду: как сделать собачьи пинетки дома и почему важно одевать их любимцу

Не только зимние морозы, но и летнее солнце, дождь или грязь могут нанести дискомфорт вашей собаке. Однако уберечь любимца от таких естественных вызовов не сложно – достаточно изготовить простые пинетки своими руками.

Этот вариант не только практичен, но и экологичен и доступен. Советы по тому, как сшить удобную и надежную обувь для собаки, опубликовало издание Martha Stewart.

Пинетки особенно нужны, когда лапы подвергаются опасности: зимой — через соль и лед, летом — из-за раскаленного асфальта, а в дождливую погоду — из-за грязь и микроорганизмов, которые могут вызвать раздражение или грибок. В городе они также ограждают от химических веществ на тротуарах.

Для изготовления понадобится водоотталкивающая ткань, плотный материал для подошвы, эластичная лента, нити, швейная машинка или игла для толстой ткани, ножницы, сантиметр и шпильки. Начните с того, что обведете лапку собаки на бумаге, добавив припуск на швы, – это будет основа будущих пинеток.

Далее вырежьте основные части из водонепроницаемой ткани и отдельно подошвы из более плотного, нескользкого материала. Верх каждой заготовки подворачивается и прошивается для чистоплотности. Эластичная лента, пришитая ближе к верху, будет удерживать пинетку на лапе. Основание складывают пополам, просрочивают по краю, а после — выворачивают.

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Первые попытки носить пинетки могут быть необычными для собаки: животное может вести себя забавно, пытаясь сбросить новый аксессуар. В таких случаях следует проявить терпение — поощрение в виде похвалы или лакомства поможет привыкнуть. Также после каждой прогулки следует проверять, нет ли натертостей или признаков аллергии.

Для мелких пород лучше выбирать более мягкие ткани, а для активных или крупных собак – плотные и износостойкие материалы.

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