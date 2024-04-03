Заведите, чтобы в доме водились деньги: какие породы кошек притягивают богатство

Известно, что кошки – это не только мурлыканье, тепло и уют. Некоторые пушистые друзья обладают мистической силой притягивать удачу и богатство.

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Издание OBOZREVATEL рассказало о 3 породах кошек, которые, по поверьям, делают своих хозяев богаче. Помните, что любая кошка, окруженная любовью и заботой, может стать вашим пушистым удачливым талисманом.

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1. Кхао-Мани:

Эта кошка из Таиланда считается королевским компаньоном.

Она доставляет удовольствие и достаток в дом.

Кошки Кхао-Мани очень дружелюбны и не переносят одиночество.

2. Японский бобтейл:

Эта порода символизирует счастье и благополучие всей семьи.

В Японии эти кошки считаются священными.

Их сила кроется в уникальном коротком и раздвоенном хвосте.

3. Сиамская кошка:

Эти кошки, которых часто считают гордыми, действительно притягивают удачу и богатство.

Но их волшебная сила проявляется только при искренней любви и заботе хозяев.

Пренебрежение или безразличие могут привести к финансовым неудачам.

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