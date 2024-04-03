Заведите, чтобы в доме водились деньги: какие породы кошек притягивают богатство
Известно, что кошки – это не только мурлыканье, тепло и уют. Некоторые пушистые друзья обладают мистической силой притягивать удачу и богатство.
Издание OBOZREVATEL рассказало о 3 породах кошек, которые, по поверьям, делают своих хозяев богаче. Помните, что любая кошка, окруженная любовью и заботой, может стать вашим пушистым удачливым талисманом.
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1. Кхао-Мани:
- Эта кошка из Таиланда считается королевским компаньоном.
- Она доставляет удовольствие и достаток в дом.
- Кошки Кхао-Мани очень дружелюбны и не переносят одиночество.
2. Японский бобтейл:
- Эта порода символизирует счастье и благополучие всей семьи.
- В Японии эти кошки считаются священными.
- Их сила кроется в уникальном коротком и раздвоенном хвосте.
3. Сиамская кошка:
- Эти кошки, которых часто считают гордыми, действительно притягивают удачу и богатство.
- Но их волшебная сила проявляется только при искренней любви и заботе хозяев.
- Пренебрежение или безразличие могут привести к финансовым неудачам.
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