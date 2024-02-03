Зависит ли продолжительность жизни собаки от ее морды: ученые обрели закономерность

Кто из нас не мечтает о верном и пушистом друге, который будет радовать нас много лет? Но, к сожалению, не все собаки живут все равно долго. И, как оказывается, длина морды может играть в этом определенную роль.

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Помните, что длина морды – это лишь один из факторов, влияющих на продолжительность жизни собаки, пишет журнал Nature. Самое главное – это ваша любовь и забота!

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Небольшой экскурс в исследование

Ученые из Великобритании проанализировали данные о почти 600 тысячах собак 150 пород. Оказалось, что:

Мелкие собаки с длинной мордой живут дольше больших собак с плоской мордой.

Средняя продолжительность жизни собаки составляет 12,5 лет.

Ланкаширский хилер – самая долговечная порода (в среднем 15,4 лет).

Кавказская овчарка – самая короткая порода (в среднем 5,4 лет).

Мелкие породы живут в среднем 12,7 лет, большие – 11,9 лет.

Собаки с плоской мордой живут в среднем 11,2 года, с длинной – 12,8 года.

Почему это происходит?

Исследователи не знают точного ответа, но есть несколько возможных пояснений:

Собаки с плоской мордой могут испытывать проблемы с дыханием, что может сократить их жизнь.

Мелкие собаки имеют лучший метаболизм, что может привести к более долгой жизни.

Длинная морда может являться признаком лучшего здоровья в целом.

Если вы хотите, чтобы ваша собака жила долго,

Выбирайте породу с длинной мордой.

Обратите внимание на всеобщее здоровье собаки.

Обеспечьте собаке правильное питание и уход.

Напомним, эксперты Американского химического общества объяснили, почему собакам нельзя есть шоколад.

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