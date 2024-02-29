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Завтрак чемпионов: рецепт овсяных хлопьев с медом и ягодами

Цихоцкая Мария

Завтрак чемпионов: рецепт овсяных хлопьев с медом и ягодами

Что может быть проще овсяной каши с ягодами и медом? Однако этот завтрак особенно полезен людям с проблемами желудочно-кишечного тракта и лишним весом.

Поэтому если вы страдаете от этого или просто хотите быть здоровее, советуем вам этот завтрак. Он сбалансирован и невероятно вкусен. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты (4 порции):

  • Овсяные хлопья – 100 г
  • Вода – 300 мл
  • Ягоды – 150 г
  • Мед – 1 ч.л.

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Приготовление:

  1. В кастрюлю или сотейник с толстым дном налить воду и довести до кипения. Добавить овсяные хлопья и убавить огонь до минимума.
  2. Варить 5-7 минут, постоянно помешивая. Подольше не варить, чтобы хлопья не размякли.
  3. Добавить мед, ягоды (можно замороженные) и перемешать.
  4. Выключить огонь, накрыть крышкой и оставить кашу на 5-10 мин.
  5. Разложить готовую кашу по тарелкам и подавать.

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