Завтрак чемпионов: рецепт овсяных хлопьев с медом и ягодами
Что может быть проще овсяной каши с ягодами и медом? Однако этот завтрак особенно полезен людям с проблемами желудочно-кишечного тракта и лишним весом.
Поэтому если вы страдаете от этого или просто хотите быть здоровее, советуем вам этот завтрак. Он сбалансирован и невероятно вкусен. Об этом пишет Shuba.
Ингредиенты (4 порции):
- Овсяные хлопья – 100 г
- Вода – 300 мл
- Ягоды – 150 г
- Мед – 1 ч.л.
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Приготовление:
- В кастрюлю или сотейник с толстым дном налить воду и довести до кипения. Добавить овсяные хлопья и убавить огонь до минимума.
- Варить 5-7 минут, постоянно помешивая. Подольше не варить, чтобы хлопья не размякли.
- Добавить мед, ягоды (можно замороженные) и перемешать.
- Выключить огонь, накрыть крышкой и оставить кашу на 5-10 мин.
- Разложить готовую кашу по тарелкам и подавать.
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