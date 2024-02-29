Завтрак чемпионов: рецепт овсяных хлопьев с медом и ягодами

Что может быть проще овсяной каши с ягодами и медом? Однако этот завтрак особенно полезен людям с проблемами желудочно-кишечного тракта и лишним весом.

Видео дня

Поэтому если вы страдаете от этого или просто хотите быть здоровее, советуем вам этот завтрак. Он сбалансирован и невероятно вкусен. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты (4 порции):

Овсяные хлопья – 100 г

Вода – 300 мл

Ягоды – 150 г

Мед – 1 ч.л.

Читайте также: Что нельзя добавлять в деруны и советы для приготовления идеальных дерунов

Приготовление:

В кастрюлю или сотейник с толстым дном налить воду и довести до кипения. Добавить овсяные хлопья и убавить огонь до минимума. Варить 5-7 минут, постоянно помешивая. Подольше не варить, чтобы хлопья не размякли. Добавить мед, ягоды (можно замороженные) и перемешать. Выключить огонь, накрыть крышкой и оставить кашу на 5-10 мин. Разложить готовую кашу по тарелкам и подавать.

Советуем также обратить внимание на рецепт ленивого ужина для всей семьи.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !