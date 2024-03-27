Здоровье в каждой ложке: какая каша самая лучшая для вашего стола по версии врачей

Многих, кто внимательно следит за своим питанием, интересует, какие крупы наиболее полезны для здоровья. Медицинские специалисты не имеют единого мнения на этот счет.

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Мы вместе с ТСН собрали для вас список каш, которые считаются наиболее полезными. Советуем включить их в свой ежедневный рацион.

В чем польза гречки

Гречка считается сокровищницей витаминов и минералов, поддерживающих здоровье человека. Она отличается среди других круп благодаря своему богатому составу. Отсутствие глютена делает ее идеальным выбором для тех, кто страдает аллергией. Гречневая каша – настоящий источник антиоксидантов и витаминов группы B, которые играют ключевую роль в поддержании здоровья сердца.

Гречка содержит D-хироинозитол, помогающий контролировать уровень глюкозы, делая ее безопасной для людей с диабетом. Зеленая гречка, сохранившая все свои полезные свойства после обработки, особенно ценна благодаря высокому содержанию растительного белка, железа и клетчатки.

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Какая польза овсянки

Не все овсянки одинаковы. Прошедшие минимальную обработку сохраняют максимум полезных веществ. Овсяная каша содержит антиоксиданты и клетчатку, которые способствуют здоровью крови и поддерживают оптимальный вес. Бета-глюкан в составе овсяного зерна снижает уровень "плохого" холестерина и поддерживает здоровье сердца, а также способствует развитию полезной микрофлоры кишечника.

Каша также известна своей способностью стимулировать метаболизм, улучшать пищеварение и поддерживать здоровье печени и щитовидной железы.

Чем полезна перловка

Перловка – это настоящий витаминный коктейль, особенно богатый витаминами группы B и K, которые жизненно необходимы для поддержания сердечно-сосудистой системы. Регулярное употребление перловки может снизить риск образования тромбов. Она также содержит пищевые волокна, которые обеспечивают длительное чувство сытости, не повышая при этом уровень сахара в крови, что делает ее идеальной для людей с диабетом.

Напомним, мы уже писали, какая каша опасна для здоровья.

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