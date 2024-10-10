Здоровье в одной банке: как на зиму приготовить ''сырое варенье'' из имбиря, лимона и меда

Осень и зима – это время, когда наш организм особенно нуждается в дополнительной защите от вирусов и инфекций. Прекрасным помощником в этом может стать сырое варенье из имбиря, лимона и меда – это настоящая "витаминная бомба".

Это варенье достаточно полезно, поскольку имбирь известен своими противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Он помогает укрепить иммунитет, уменьшить воспаление в горле и улучшить кровообращение, сообщает Vseroste.

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Лимон в свою очередь богат витамином C, который является мощным антиоксидантом и стимулирует иммунную систему. Мед в составе такого варенья является природным антисептиком, успокаивающим горло и оказывающим противомикробное действие.

Для приготовления этого "чудодейственного варенья" вам понадобятся:

300 г лимонов

200 г корня имбиря

700 г меда

Процесс приготовления:

Имбирь и лимон нужно тщательно промыть. Лимоны следует ошпарить кипятком, чтобы избавиться от горечи. Нарежьте лимон и имбирь на кусочки и размельчите в блендере до однородной массы.

Добавьте мед в измельченную смесь и тщательно перемешайте. Если мед густой, его можно немного подогреть на водяной бане.

Готовое варенье следует разложить по стерилизованным банкам и плотно закрыть крышками. Хранить в холодильнике.

Варенье витаминная бомба. Источник: Скришот с видео myKitchenundKuche

Достаточно 2-3 чайных ложек варенья в день. Его можно добавлять в чай, использовать в качестве начинки для пирогов или просто есть ложкой.

Сырое варенье сохраняет свои полезные свойства в течение 3-4 месяцев в холодильнике. Продукт не подлежит термической обработке, чтобы сохранить все витамины и микроэлементы.

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