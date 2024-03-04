Зеленая 'дьявольская комета' и затемнение Солнца: когда жители Земли будут наблюдать редкие космические явления в 2024 году

Зеленая "дьявольская комета" 12P/Понс-Брукса, известная своей огромной яркостью и уязвимостью к взрывам, появится на небосводе одновременно с затемнением Солнца. Астрономы прогнозируют, что это явление можно будет наблюдать невооруженным глазом.

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Комета 12P, известная как "комета дьявола", поразит небесных наблюдателей своей невероятной яркостью, особенно если ее вершина разразится перед большим солнечным затмением. Она будет находиться рядом с Солнцем во время этого астрономического события, что придаст ему необычный блеск, пишет Live Science.

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12P/Понс-Брукса — это криовулканическая комета, которая регулярно взрывается, раздувая свою запятую и приобретает более яркий вид. Последние наблюдения показывают, что она излучает зеленый свет, что придает ей особый характер.

Ожидается, что 12P приблизится к Солнцу 24 апреля и Земле 2 июня, но во время полного солнечного затмения 8 апреля она будет особенно заметной на небе. Также это событие состоится на пике солнечной активности, что сделает его еще более увлекательным для наблюдения.

Итак, в календаре на 8 апреля укажите это невероятное событие - наблюдение за зеленой "дьявольской кометой" во время полного солнечного затмения.

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