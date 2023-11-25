Зеленский объявил о создании комплексного плана по мобилизации: чего ждать украинцам

Президент Владимир Зеленский анонсировал, что правительство готовит комплексный план по проведению мобилизации в стране. Сведения об этом были предоставлены во время совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

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Об этом пишет slovoidilo.ua. Зеленский подчеркнул важность того, чтобы граждане понимали весь контекст плана, его цели и стоящие перед страной вызовы.

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Президент заявил, что мобилизационный план должен быть четким и понятным, где отражены шаги от пункта "А" до пункта "Б". Ему необходимо избежать ситуации, когда "мы только понимаем, что делать в начале и не понимаем, куда мы уже пришли".

Президент отметил, что соответствующие поручения по этому вопросу были изданы министру обороны Рустему Умерову, главнокомандующему Вооруженными Силами Украины Валерию Залужному и членам правительства. Он закончил, отметив, что все они представят комплексные отчеты на следующей неделе.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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