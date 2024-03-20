Землю атаковала красная магнитная буря: сколько будут продолжаться удары

В среду, 20 марта, Землю покрыла мощная магнитная буря красного уровня. Сила геомагнитных штормов достигает 5 баллов из 9 возможных.

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Как сообщает Meteoagent, уже 21 марта мощные геомагнитные штормы продолжатся. Уже с пятницы, 22 марта, должно наступить период затишья, который растянется до конца месяца.

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График магнитных бурь на март 2024 года:

Что известно о магнитных бурях и их влиянии на здоровье человека

Магнитные бури – это кратковременные возмущения геомагнитного поля Земли, возникающие под влиянием солнечной активности. Они могут сопровождаться полярными сияниями, нарушениями работы радиоэлектронных систем и оказывать влияние на самочувствие людей.

Воздействие магнитных бурь на здоровье человека:

Головная боль, мигрень.

Повышенная раздражительность, утомляемость.

Нарушение сна, бессонница.

Перепады АД.

Обострение хронических болезней.

Наиболее уязвимы к магнитным бурям: Люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, опорно-двигательного аппарата. Пожилые люди. Метеозависимые люди.

Что запрещено во время магнитных бурь:

Метеозависимым и людям с хроническими заболеваниями в период геомагнитных штормов следует не подвергать себя чрезмерным физическим нагрузкам, так как они могут губительно отразиться на состоянии сердечно-сосудистой системы. Лучше перенести длительные походы, велопоездки и упражнения, связанные с повышенной нагрузкой.

Во время магнитных бурь не следует употреблять алкоголь, жирную пищу, кофе и крепкий черный чай. В любом случае нельзя чрезмерно волноваться.

Напомним, когда проходят сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

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