Землю атакует шестибалльная магнитная буря: на неделе прогнозируется повторение ударов

В понедельник, 6 мая, на Земле продолжается шестибалльный геомагнитный шторм. Его опасность относится к красному уровню.

Согласно данным сервиса Meteoagent, 7 и 8 мая геомагнитный шторм немного стихнет – до 4 баллов – однако опасность для метеочувствительных сохранится. В период с 9 по 22 мая ожидается период затишья. Сила геомагнитных колебаний не превысит 2 балла. Однако прогноз может измениться.

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Магнитные бури случаются, когда происходят значимые конфигурации в магнитном поле Земли. Эти изменения могут быть вызваны солнечным ветром, который выбрасывает частицы из Солнца в космос или солнечными вспышками. При магнитных бурях магнитное поле Земли может сильно изменяться, что может влиять на работу электрических систем, навигационные системы и другие технологии.

Люди могут испытывать влияние магнитных бурь посредством различных физических и эмоциональных симптомов. Некоторые из них включают головные боли, головокружение, усталость, раздраженность, необычные сновидения и изменения настроения. Однако не все люди испытывают эти симптомы и реакция на магнитные бури может варьировать от человека к человеку.

В организме человека магнитные бури могут оказывать влияние на различные физиологические процессы из-за воздействия на нервную систему и электромагнитные поля. К примеру, некоторые исследования указывают на связь между магнитными бурями и увеличением количества сердечных приступов, гипертонии, а также ухудшением солнечных ритмов.

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