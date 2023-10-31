Землю накрыла одна из сильнейших магнитных бурь года: сколько будет длиться
В последние дни октября Землю накрыла одна из самых мощных магнитных бурь в этом году. Ее сила составляла семь баллов.
Геомагнитные колебания на Земле продолжаются с 28 октября. По прогнозу Meteoagent, они должны утихнуть только 3 ноября. 31 октября сила магнитных бурь составляет 5 баллов, а 1 и 2 ноября сила геомагнитных ударов вырастет до 6 баллов.
В эти периоды метеочувствительные люди могут испытывать головные боли, у них будет наблюдаться аритмия, изменение давления и т.д.
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Какие симптомы неблагоприятного воздействия магнитных бурь:
- Бессонница;
- головные боли;
- Слабость;
- "разбитое" состояние;
- Снижение работоспособности;
- повышение тревожности;
- Изменение АД.
Как защититься от воздействия магнитных бурь метеозависимым людям:
- Следить за артериальным давлением;
- Соблюдать схему приема предложенных врачом необходимых лекарств.
- Нужно позаботиться о том, чтобы в аптечке было все необходимое для оказания неотложной помощи;
- Отрегулировать режим работы, питания, отдыха во избежание перенапряжения,
- Своевременно снимать стресс, отдыхать;
- Пить успокаивающие травяные чаи,
- Сбалансировать питание, не пренебрегать свежими овощами и фруктами,
- снизить потребление жирных продуктов и алкоголя;
- Не забывать об умеренных физических нагрузках – занятия спортом лучше заменить медленными прогулками на свежем воздухе.
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
Напомним, когда проходят сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.
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