Землю накрыла одна из сильнейших магнитных бурь года: сколько будет длиться

В последние дни октября Землю накрыла одна из самых мощных магнитных бурь в этом году. Ее сила составляла семь баллов.

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Геомагнитные колебания на Земле продолжаются с 28 октября. По прогнозу Meteoagent, они должны утихнуть только 3 ноября. 31 октября сила магнитных бурь составляет 5 баллов, а 1 и 2 ноября сила геомагнитных ударов вырастет до 6 баллов.

В эти периоды метеочувствительные люди могут испытывать головные боли, у них будет наблюдаться аритмия, изменение давления и т.д.

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Какие симптомы неблагоприятного воздействия магнитных бурь:

Бессонница;

головные боли;

Слабость;

"разбитое" состояние;

Снижение работоспособности;

повышение тревожности;

Изменение АД.

Как защититься от воздействия магнитных бурь метеозависимым людям:

Следить за артериальным давлением; Соблюдать схему приема предложенных врачом необходимых лекарств. Нужно позаботиться о том, чтобы в аптечке было все необходимое для оказания неотложной помощи; Отрегулировать режим работы, питания, отдыха во избежание перенапряжения, Своевременно снимать стресс, отдыхать; Пить успокаивающие травяные чаи, Сбалансировать питание, не пренебрегать свежими овощами и фруктами, снизить потребление жирных продуктов и алкоголя; Не забывать об умеренных физических нагрузках – занятия спортом лучше заменить медленными прогулками на свежем воздухе.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, когда проходят сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

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