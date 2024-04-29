Землю пронзила мощная магнитная буря: чего не стоит делать, чтобы не стало хуже

Новая неделя началась с магнитной бури красного уровня опасности. 29 апреля на Земле продолжается пятибалльный геомагнитный шторм.

По данным сервиса Meteoagent, к 30 апреля сила геомагнитных штормов упадет до 3 баллов (зеленый уровень опасности). Однако 1 мая магнитные бури усилятся до 4 баллов.

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Магнитные бури: что такое и как они влияют на человека?

Магнитные бури – это временное усиление магнитного поля Земли, которое может привести к нарушению работы электросистем, систем связи и отрицательно влиять на самочувствие людей.

Причины магнитных бурь:

Солнечная активность: солнечные вспышки и выбросы плазмы с Солнца могут посылать в сторону Земли заряженные частицы, которые взаимодействуют с магнитным полем нашей планеты, вызывая его колебания.

Геомагнитная активность: Земля обладает собственным магнитным полем, постоянно изменяющимся под влиянием различных факторов. Эти изменения могут усиливаться солнечной активностью, что приводит к магнитным бурям.

Воздействие магнитных бурь на человека:

Головная боль: самый распространенный симптом, который может сопровождаться головокружением, тошнотой, рвотой.

Изменение АД: у некоторых людей магнитные бури могут привести к повышению или снижению АД.

Проблемы со сном могут возникать бессонница, сонливость.

Ухудшение самочувствия и обострение хронических болезней.

Как защититься от магнитных бурь:

Избегайте стресса, так как оно может усугубить негативное влияние магнитных бурь.

Спите больше: сон помогает организму восстановиться после воздействия магнитных бурь.

Правильно питайтесь: нужно употреблять много овощей и фруктов, пить чистую воду.

Снизьте физические перегрузки.

Витамины группы B и магний могут помочь снизить негативное влияние магнитных бурь. Если у вас есть хронические заболевания, рекомендуется проконсультироваться с врачом о возможности приема лекарства во время магнитных бурь.

Ранее мы сообщали, что Солнце-зомби однажды может разорвать Землю.

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