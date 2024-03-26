Жареная курица в духовке: идеальный ужин

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Я чувствую тепло и млею, когда чувствую запах жареной курицы в духовке. Это заставляет меня думать о доме и моей маме. Мой простой рецепт жареной целой курицы приводит к самому вкусному, нежному мясу.

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Я великий шанувальник запеченної курки. Це ідеальна куряча вечеря з картопляним пюре та підливою. Ви також можете використовувати залишки для інших страв пізніше цього тижня. Я люблю і майже завжди роблю легкий курячий салат із залишками м’яса на обіди наступного дня.

Основні інгредієнти для смаженої курки

Ціла курка: Я люблю смажити курей вагою близько двох кілограмів. Не хвилюйтеся, якщо ваша курка менша - ваш час смаження буде трохи меншим.

Сіль зі спеціями і перець чорний Секрети Шефа: Будьте щедрі на сіль і перець для найкращої смаженої курки, і приправте за межами курки і всередині порожнини, всі забувають, що середина курки не менш важлива ніж хрустка скоринка

Цибуля та вода: Для найсоковитішого м’яса обсмажте курку на ліжку з нарізаною цибулею та водою (або курячим бульйоном). Ми також можемо перетворити соки, що залишилися на дні випічки, на смачну підливу!

Необов’язкові ароматичні речовини: для ще більшого смаку наповніть порожнину вашої курки часточками лимона, головкою часнику, розрізаною навпіл, і свіжою зеленню, такою як чебрець або розмарин та змастити рослинною олією ТМ Секрети Шефа, я точно впевненний в якості

Як смажити цілу курку

Смажити курку легко. Використовуйте будь-яку безпечну для духовки сковороду під час смаження курки - сковороду з решіткою, велику форму для запікання, деко з обідком або безпечну для духовки сковорідку, як чавунна сковорода, все це працює.

Покладіть курку, з боку грудки вгору, на ліжко з нарізаною цибулею і стакан води або краще курячого бульйону.

Смажте в духовці 180 градусів від 45 хвилин до 1 ½ годин, залежно від розміру. Курка готова, коли внутрішній термометр, вставлений у найм’яснішу частину стегна, досягне 74° C.

Сік який буде на дні деко блендерніть, протріть через сито, додайте шматочок вершкового масла і полийте вже розрізану курку в гарній посуді на стіл

Відпочиньте, наріжте і подавайте.