Желтые пятна в ванной и душевой кабинке: как избавиться от проблемы без химии

Если в вашей ванне есть стойкие пятна, которые вы не можете удалить обычными чистящими средствами, есть один продукт, способный вам помочь. Это лимон. Его кислота способна расщепить грязь и вынудить вашу сантехнику блестеть.

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Издание SantePlusMag поделилось эффективными методами для удаления стойких пятен из ванны:

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Соль и лимон. Смешайте крупную соль со стаканом лимонного сока, затем нанесите смесь на пятно и оставьте на несколько минут. Затем потрите пятно и промойте чистой водой.

Зубная паста. Нанесите отбеливающую зубную пасту на пятно и оставьте на несколько минут. Затем потрите пятно и промойте чистой водой.

Белый уксус. Нанесите уксус на пятно и оставьте на несколько минут. Затем потрите пятно и промойте чистой водой.

Пищевая сода и перекись водорода. Смешайте 50 мл теплой воды с двумя столовыми ложками пищевой соды, затем нанесите пасту на пятно и оставьте на 15 минут. Затем потрите пятно и промойте чистой водой.

По данным SantePlusMag, ацетон, используемый для удаления лака для ногтей, является эффективным растворителем, который также может удалить пятна из ванны. Все, что нужно сделать, это протереть загрязненные участки губкой, смоченной в ацетоне.

Этот метод является быстрым и эффективным, и он не требует использования специальных чистящих средств. Однако важно отметить, что ацетон может быть вредным для кожи, поэтому важно использовать перчатки при его использовании.

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