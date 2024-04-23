Желтый - тренд лета 2024: топ моделей платьев в модном оттенке

В этом году дизайнеры делают ставку на цвет солнца! Желтый во всех своих проявлениях – от песочного и лаймового до цвета подсолнечного масла – доминирует на подиумах и становится главным трендом весенне-летнего сезона 2024 года. Она станет ярким акцентом в вашем гардеробе и подчеркнет вашу индивидуальность. Об этом пишет Радиотрек.

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Трендовые платья 2024 года:

Макси:

Эти платья – настоящие королевы подиумов.

Модные фасоны: на одно плечо, на шею, с разрезами, обнаженными плечами.

Актуальные детали: металлический блеск, ажур, брошь на поясе, необычные заколки на груди.

Миди:

Желтые платья меди представлены принтованными и ажурными сарафанами.

Идеально подходят для создания лёгких и романтических образов.

Трикотажные:

В этом сезоне в тренде короткие желтые платья-свитера с длинным рукавом.

Также популярные платья на бретелях с тарочками.

Эти модели практичны и удобны, подходят для повседневной носки.

А-силуэт:

Желтые платья А-силуэта подчеркивают женственность и элегантность.

Прекрасно подходят для создания деловых и торжественных образов.

С цветами:

Модные в этом году цветы – плоские аппликации и большие объемные – украшают и желтые платья 2024 года.

Придают нежность и романтичность образу.

Прозрачные:

Не теряют актуальности и так называемые "голые" платья.

В этом сезоне их можно увидеть и в желтых цветах.

Смелый тренд для уверенных в себе модниц.

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