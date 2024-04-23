Желтый - тренд лета 2024: топ моделей платьев в модном оттенке
В этом году дизайнеры делают ставку на цвет солнца! Желтый во всех своих проявлениях – от песочного и лаймового до цвета подсолнечного масла – доминирует на подиумах и становится главным трендом весенне-летнего сезона 2024 года. Она станет ярким акцентом в вашем гардеробе и подчеркнет вашу индивидуальность. Об этом пишет Радиотрек.
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Трендовые платья 2024 года:
Макси:
- Эти платья – настоящие королевы подиумов.
- Модные фасоны: на одно плечо, на шею, с разрезами, обнаженными плечами.
- Актуальные детали: металлический блеск, ажур, брошь на поясе, необычные заколки на груди.
Миди:
- Желтые платья меди представлены принтованными и ажурными сарафанами.
- Идеально подходят для создания лёгких и романтических образов.
Трикотажные:
- В этом сезоне в тренде короткие желтые платья-свитера с длинным рукавом.
- Также популярные платья на бретелях с тарочками.
- Эти модели практичны и удобны, подходят для повседневной носки.
А-силуэт:
- Желтые платья А-силуэта подчеркивают женственность и элегантность.
- Прекрасно подходят для создания деловых и торжественных образов.
С цветами:
- Модные в этом году цветы – плоские аппликации и большие объемные – украшают и желтые платья 2024 года.
- Придают нежность и романтичность образу.
Прозрачные:
- Не теряют актуальности и так называемые "голые" платья.
- В этом сезоне их можно увидеть и в желтых цветах.
- Смелый тренд для уверенных в себе модниц.
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