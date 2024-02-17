Жена "мафиози: в моду входит новый стиль
Стиль "жена мафиози", время от времени появлявшийся на модных подиумах, переживает настоящее возрождение в TikTok и Instagram. Этот тренд отходит от "тихой роскоши" и делает акцент на гламуре и королевской изысканности.
Воздействие "жены мафиози" ощущается не только в индустрии моды, но и в beauty-сфере.
Об этом пишет Радиотрек.
Признаки стиля во внешности:
- Волосы: досконально вложенные, объемные, блестящие.
- Лицо: с макияжем, подчеркивающим красоту и элегантность.
- Ногти: идеальное френч или однотонное покрытие в темных или чудесных оттенках.
Признаки стиля "жена мафиози" в одежде:
- Кожаные костюмы с юбками – элегантные и сексуальные, подчеркивают силуэт.
- Кожаные шали с золотыми застежками – роскошный аксессуар, придающий образу шика.
- Сетчатые платья для казино – изысканные и интригующие, для торжественных мероприятий.
- Животные принты – леопард, зебра, питон – придают образу смелости и немного дикой красоты.
- Стразы – блестящие акценты на платьях, топах, обуви.
- Крокодиловая кожа – экстравагантный материал для сумок, жакетов, ботфортов.
- Натуральный мех – элегантный и роскошный аксессуар, подчеркивающий статус.
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На подиумах этот стиль демонстрировали:
- Dolce & Gabbana – с их сицилийскими мотивами и любовью к роскоши.
- Versace – с его смелыми принтами, яркими цветами и сексуальными силуэтами.
- Tom Ford – с его изысканными черными платьями и элегантными костюмами.
Стиль "жена мафиози" – это не просто мода, это стиль жизни. Он подходит для смелых, уверенных в себе женщин, не боящихся быть в центре внимания.
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