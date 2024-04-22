Женщина-пила отравляет жизнь обоим партнерам: что делать?

Зачастую "пиление" – это результат каких-то других нерешенных вопросов, которое переходит в привычку и отравляет жизнь обоих партнёров.

Конечно нельзя отрицать случаи когда мужчина по другому не понимает и не слышит, и только благодаря "пилению" что-то делает, сдвигается с мертвой точки, идёт в перед и развивается.

А в остальных случаях-это накопленное недовольство партнером, разочарование от несбывшихся ожиданий, приобретённая привычка так взаимодействовать.

Что делать?

Разобраться с психологом/психотерапевтом в этом внутреннем напряжении, недовольстве.

Либо расписать на листе бумаги самостоятельно, чего много накопилось, каких претензий, неудовлетворенных потребностей в контакте с партнером.

Ведь вы накопили это не за один день, представьте сколько всего вы удерживаете внутри.

Если есть возможность, то поговорить об этом списке с партнёром, НО не в обвинительной и упрекающей форме. Ведь в контакте вас двое и он тоже такой же как и вы живой человек. Возможно у него к вам тоже найдётся список. Но честный разговор друг с другом без обвинений, а с понимаем важности этого разговора очень продвинет и разрядит это напряжение.

Поменять отношение к партнёру.

Если мужчине твердить, что он лентяй или ни на что не способный, то он таким и станет в скором времени.

Сместите ваш фокус внимания на его сильные стороны и качества. Акцентируйте на них внимание и чаще говорите об этом партнёру.

Доверяйте ему. Если вы все время будете внутри себя ставить под сомнение его способности, качества, действия, то он будет соответствовать вашим внутренним ожиданиям и страхам, укрепляя вас в вашей вере в его неспособность в чем-то.