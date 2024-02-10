Женская конкуренция – важный навык для жизни: как развить умение конкурировать

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ИСТОЧНИК

Как часто мы женщины конкурируем друг с другом? Регулярно, даже не замечая этого. Женская конкуренция –это абсолютно естественная природа женщины.

Умение вступать в здоровую конкуренцию и выдерживать её закладывается на протяжении детства в контакте с мамой.

Это очень важный навык для жизни женщины. Поскольку конкуренция на протяжении жизни – это естественный процесс в жизни любой женщины и важно иметь здоровую конкурентоспособность.

Если это умение не развито или гипертрофированно, то женщина всю жизнь будет бороться с ветряными мельницами низкой самооценки, либо нарциссического предъявления.

Это как в анекдоте про самурая: "у самурая нет цели, есть только путь".

Начнём разбирать из чего состоит женская конкуренция…"Женская конкуренция и ее проявления". Здоровая Женская конкуренция абсолютно естественная часть жизни женщины. Как я уже говорила , женщине важно иметь устойчивую женскую идентичность. Тогда женщина свободна в своём предъявлении этому миру, устойчива в своих взаимодействиях. Такая женщина уверена в себе, в своей ценности и у неё нет необходимости вступать в ненужную конкуренцию.

Но если говорить о разных типах женской конкуренции, то есть категория женщин, для которых конкуренция-это способ подтверждать самой себе, что я женщина. Как правило-это женщины которые частенько хвастаются, нахваливают себя, в основном осуждают других женщин, нащупывая таким способом своё превосходство. С виду они выглядят уверенно в себе. Но на самом деле внутри они находятся в постоянных сомнениях своей идентичности. И для того чтобы ощущать устойчиво свою женскую идентичность-нужно постоянно конкурировать. Постоянная борьба-это их стезя. За мужчин, за признание среди женщин, за место в социальной иерархии той среды, что привлекает, за своё превосходство среди других женщин. В детстве девочка выигрывала у матери конкуренцию за отца, девочку нахваливали сверх меры, она могла быть в коалиции с отцом против мамы.

Либо если не было отца, мама прививала девочке превосходство и высокомерие. Но женская идентичность сформировалась с перекосом и потребностью постоянно конкурировать. Чтобы подтверждать самой себе свою значимость перед другими женщинами. "Страх Конкуренции". Мы все испытываем разные страхи и это нормально, чтобы мы выживали. Страх конкуренции-это эволюционный страх. Но он очень мешает людям в разных сферах жизни. В не зависимости в какой сфере жизни возникает этот страх, путь избавления от него одинаковый.

В основе этого страха лежат две причины:1. Вы боитесь быть собой.2. Вытекающая из первой, Вы не знаете какой вы есть на самом деле и в чем ваша уникальность. А соответственно не видите в этом ценности.

Это все о Ценности себя. Когда мы не ценим себя сами, нам не на что опереться внутри. Нам тогда страшно высовываться, конкурировать.

Задайте себе вопрос и ответьте на него письменно:- В чем моя уникальность?- Что я делаю лучше других в моем окружении!- Чем я хороша/ хорош как женщина или мужчина.- За что я люблю себя? За что нет? И если "нет" много, спросите по каждому из пунктов, как это влияет на мою жизнь, что можно делать по другому, чтобы это изменить. Работа над собственной самоценностью очень интересная. И формирование внутренних опор дает устойчивость, укрепляет уверенность в себе. Тогда конкуренция перестаёт быть настолько актуальным событием. Из соревнования перерастает во взаимодействие. Либо вообще отпадает надобность в конкуренции. И соперница или соперник видятся просто женщиной или мужчиной , отливным от нас. А конкурент на работе , просто сотрудник, которые тоже желает себе лучшего и идёт к своей цели повышения заработка как и вы.