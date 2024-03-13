Женская любовь, которая дает мужчине крылья

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Каждая женщина по своему трактует любовь. Мы любим так как нас научили любить.

С детства мы испытывали любовь от родителей к нам, родственников, видели как это происходило между родителями. Это все дало нам умение любить только нашим способом.

И основополагающим изначально является то, как наша мама проявляла любовь во вне. К нам. Но особенно к мужчинам. Что она говорила. Как мыслила. Что делала.

Если мама транслировала: что все мужики "козлы", то вырастая, такая девочка будет подсознательно транслировать это мужчине, заворачивая в слово Любовь.

Если мама относилась потребительски к отцу или другим мужчинам, то эта установки : "мужики должны или мужиков нужно иметь", тоже будет завёрнуто в слово любовь. Если ты делаешь, что должен, я тебя люблю, если не делаешь-не люблю.

У других, установка с детства, что любовь-это страдание. И такие девочки понимают, что если я страдаю, значит люблю. Вариантов ещё множество. И очень часто Любовь – это обёртка, а внутри начинка из нашего детского опыта. У мужчин к нам то же самое.

Но что такое любить мужчину?

Если разделить мужские и женские роли и функции в браке, то остаётся любовь в чистом виде.

Если мужчина внутри зрел по возрасту, то ему необходима чистая любовь. Он способен её принимать и наслаждаться её, благодаря свою женщину.

В этом материальном стрессовом мире, мужчина хочет драгоценнейшей ценности-это чистая, непредвзятая, безоценочная, нежная, страстная и всеобъемлющая любовь. А именно женщина, по своей природе, способна так любить. И это та ценность, которую женщина может дать.

Мужчины любят по другому. Они даже чувствуют любовь иначе. Но сейчас не об этом.

А мы, женщины, часто ждём от мужчины такого же чувства, но мужчина способен дать мужскую любовь. Не менее ценную. Но другую. И если понять, что пора перестать ждать равнозначного бартера. А увидеть в себе этот женский ценный ресурс, понять про свои установки, разобраться с ними и начать проявлять это чистое чувство к вашему мужчине, то это и есть истинное проявление женщины, заложенное нам свыше.

Такая любовь "дает крылья" мужчинам. Она их питает, наполняет, мотивирует, делает счастливыми, потому что любимыми, в чистом виде.