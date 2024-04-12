Жестокости не было предела: ученые обнаружили, что жертвоприношение было чрезвычайно распространенным явлением в эпоху неолита.

Группа ученых погрузилась в глубины истории, чтобы раскрыть тайны жестоких ритуалов каменного века. Их цель – выяснить, насколько распространены были человеческие жертвоприношения в Европе того периода.

Началом исследования явилось изучение скелетов, найденных в неолитической гробнице во французской долине Роны. Двое из них принадлежали женщинам, погибшим от удушья, причем их тела были зафиксированы в определенных позах. Одна из жертв, вероятно, была похоронена заживо. Об этом пишет Gizmodo.

Последующие исследования показали, что жертвоприношения состоялись 6000-5500 лет назад, а подобная ритуальная форма убийства использовалась в течение 2 тысячелетий.

"Отсутствие письменных источников – это главная проблема археологии, особенно когда речь идет о доисторических временах", – отмечают авторы исследования.

Однако существуют определенные индикаторы ритуальных жертвоприношений. К примеру, необычные позы тел. Многие болотные тела – хорошо сохранившиеся остатки, найденные в древних болотах Северной Европы, – свидетельствуют о ритуальных убийствах.

Скелеты из долины Роны были обнаружены в гробнице, построенной с учетом солнцестояний. Это приводит к мысли о том, что в этом месте уважали божества, связанные с сельским хозяйством, и, вероятно, человеческие жертвоприношения использовались как форма поклонения.

"Специфическое расположение тел – сложенных друг на друге и с фрагментами точильного камня – свидетельствует об умышленном размещении с четкой ритуальной целью", – пишут исследователи.

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Удушение лигатурами – форма ритуального насилия, зафиксированная по всей Европе. Этот метод включал связывание лодыжек и горла жертвы, что приводило к самоудушению. Подобные жертвоприношения изображены на наскальных рисунках в пещере Аддаура в Италии.

Ученые исследовали 20 памятников в 14 разных местах – от современной Испании до Чехии и с севера Германии до юга Сицилии. Возраст этих достопримечательностей варьируется от 5400 г. до н. до 3534 г. до н. Четверо из вероятных жертв жертвоприношений – это дети.

"Этот культурный феномен мог распространяться в Центральной Европе на протяжении почти двух тысячелетий, прежде чем добиться своего апогея в позднем среднем неолите", – заключают исследователи.

Напомним, жуткий ритуал наибольшего жертвоприношения животных в Западном Средиземноморье обнаружили в Испании.