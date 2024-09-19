Жгучая и вкусная: как на зиму закрыть аджику без уксуса
Если хотите порадовать себя и близких вкусной и полезной заготовкой на зиму, приготовьте ароматную аджику с яблоками, которая порадует вас ярким вкусом и насыщенным ароматом.
Отсутствие уксуса позволяет сберечь максимум витаминов и натуральный вкус овощей. Эта универсальная приправа идеально подойдет к мясу, рыбе, макаронным изделиям и многим другим блюдам, поделилось издание shuba.food.
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Для приготовления аджики вам понадобятся:
- Помидоры – 3 кг
- Морковь – 1 кг
- Яблоки – 1 кг (любого сорта)
- Болгарский перец – 1 кг
- Перец чили – 300 г
- Чеснок – 300 г
- Соль – 2 столовые ложки
- Сахар – 3 столовые ложки
- Уксус 9% – 180 мл (для стерилизации банок)
Пошаговая инструкция:
- Тщательно промойте все овощи и фрукты. Почистите морковь, удалите семечки из перцев.
- Яблоки можно порезать на кусочки.
- Пропустите все подготовленные ингредиенты через мясорубку.
- Переложите получившуюся массу в большую кастрюлю и поставьте на огонь. Доведите до кипения и варите 25 минут, периодически помешивая. Аджика должна загустеть.
- Добавьте соль, сахар по вкусу. Варите еще 5-7 минут.
- В каждую стерилизованную банку добавьте по столовой ложке уксуса, встряхните и вылейте остатки.
- Разложите горячую аджику по стерилизованным банкам, плотно закройте крышками и переверните вверх дном.
- Укутайте теплым одеялом до полного охлаждения.
Эта приправа подойдет ко многим блюдам. Правильно приготовленная аджика может сохраняться в течение длительного времени.
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