Жители США сняли на видео медведя, пытавшегося "угнать" автомобиль
В Эшвилле, штат Северная Каролина США, владелец транспортного средства чуть ли не остался без автомобиля. Медведь-вор едва не угнал Mercedes, но владельцы спасли авто криками.
На видео, ставшем вирусным в соцсетях, видно, как медведь искусно открывает дверь Mercedes-Benz, пытаясь проникнуть в салон.
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Владельцы авто сняли невероятный момент на камеру. Сначала медведь без проблем открывает пассажирскую дверь, но когда слышит крики людей, пугается и убегает.
На видео слышно, как люди кричат: "Медведь! Иди домой!", "Вы уверены, что закрыли дверь?", "Не трогай Mercedes!".
Громкие крики, вероятно, испугали медведя, и он убежал, не успев ничего украсть.
Напомним, на Прикарпатье медведь выбежал из леса и атаковал коня.
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