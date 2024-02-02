Зимнее лимонное печенье: нежный шедевр

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ИСТОЧНИК

Для печенья:

150г сахара

80г масла 82.5%

цедра 1 большого лимона

5г ванильного сахара

35г лимонный сок

2 небольших яйца

250-260г муки

7-8г разрыхлителя

сахарная пудра для панировки, я брал целую упаковку – часть еще осталась

Далее текст на языке оригинала

Для крему лимонний курд:

1 велике яйце

60г цукру

60г лимонного соку

цедра 1 лимона

50г масла

Готую тісто:

Мʼяке вершкове масло змішую з яйцем, цукром і цедрою та соком лимону

Добре збиваю насадкою лопатка, потім додаю борошно і розпушувач, замішую тісто, воно виходить досить мʼяким і тому його треба поставити на пів години - годину, у холодильник чи на балкон охолонути поки не застигне - краще на ніч.

Далі готую швидкий курд:

Просто усі інгридієнти змішую і доводжу до кипіння, постійно помішуючи вінчиком, потім також охолоджую.

Дістаю тісто з холоду і дуже швидко накатую кульки - грамів по 20 ( вийде на 2 деко) обвалюю їх у цукровій пудрі

Викладаю на пергамент на гарній відстані 1 від 1, роблю невеликі заглиблення, в них додаю лимонний курд і випікаю печиво при температурі 175 градусів 8-10 хвилин.

Виходе дуже ніжно і смачно!

Замість курду можна брати будь-який джем чи густе варення!

Також дуже красиве печиво буде і без джему чи курду, якщо не хочете довго возитись, результат всеодно вражаючий!

Смачного вам і обіймаю!