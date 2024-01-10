Знатоки рассказали, как хранить лук свежим до 6 месяцев

Лук должен храниться долго, если знать правильное место для хранения. Может возникнуть соблазн просто бросить овощи на нижнюю полку холодильника.

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Впрочем, это одно из самых плохих мест для хранения лука. Он станет мягким, потому что условия будут слишком холодными и влажными, сообщает Express.co.uk.

Лук следует хранить в прохладном, темном и хорошо проветриваемом помещении на кухне. Так он будет сохраняться от трех до шести месяцев.

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Положив лук в обычный старый бумажный пакет с дырками, можно продлить его жизнь на луне. Понадобится коричневый бумажный пакет, дырокол, маркер и скрепки.

Убедитесь, что лук жесткий и без пятен. Сложите бумажный пакет и проделайте отверстия по краю. Наполните мешок до половины луком, разметьте маркером, а затем воспользуйтесь канцелярскими скрепками сверху, чтобы зафиксировать его.

Не храните лук рядом с картофелем, поскольку побеги производят этилен, гормон роста, ускоряющий созревание овощей.

Напомним, украинский кулинарный эксперт и ресторатор Евгений Клопотенко рассказал, как легко очистить и порезать лук без неприятных слез.

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