Зола только навредит этим растениям: советы опытных дачников

Зола – не панацея, некоторым растениям она может навредить. Поэтому, прежде чем удобрять растения золой, убедитесь, что им это не повредит.

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Все знают, что зола – это полезное удобрение. Она содержит много питательных веществ, которые делают растения сильнее и здоровее. Но не все так однозначно, пишет prostoway.

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Некоторые растения не любят золу, и им она может даже навредить. Например, нельзя удобрять золой редьку, щавель, арбузы, азалию, лаванду, календулу, гортензию и хвойные деревья.

Редька уйдет в стрелку.

Щавель не будет расти, потому что любит кислую почву.

Арбузы начнут гнить.

Азалия, лаванда, календула, гортензия и хвойные деревья не переносят щелочной почвы.

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