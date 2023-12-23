Золотые цветы и елочные украшения: 4 варианта впечатляющего маникюра на Рождество и Новый год.

Британская мастерица маникюра Ирам Шелтон поделилась в Инстаграме своими идеями для неординарного маникюра к зимним праздникам. Она предлагает пять вариантов дизайна, которые подчеркнут свой индивидуальный стиль и станут ярким акцентом в праздничном образе.

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Об этом пишет Радиотрек.

Френч-наоборот

Классический френч с ухмылкой у кончика ногтя уже давно не является новинкой. Но Ирам Шелтон предлагает попробовать френч-напротив, с улыбкой у основания ногтя. Такой дизайн смотрится необычно и оригинально, особенно если сделать улыбку серебристую на черном фоне.

Золотые цветы

Золотые цветы – это еще один праздничный вариант маникюра. Они могут быть как простыми и лаконичными, так и пышными и роскошными. Для создания такого дизайна можно использовать готовые наклейки или нарисовать цветы самостоятельно.

Елочные украшения

Елочные украшения – это, пожалуй, самый яркий и веселый вариант маникюра к зимним праздникам. Для создания такого дизайна можно использовать объемные наклейки или рисовать украшения вручную.

Золото и жемчуг

Золото и жемчуг – это классическое сочетание, которое всегда выглядит изысканно и празднично. Для создания такого дизайна можно использовать готовые наклейки или просто нарисовать жемчужину на золотом фоне.

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