Зомби-болезнь атаковала животных в США и Канаде: есть ли опасность для людей

Провинция Британская Колумбия в Канаде зафиксировала первые случаи "болезни зомби-оленя" (болезни хронического истощения, CWD), в результате чего увеличивается угроза перехода болезни от животных к людям.

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По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), по состоянию на ноябрь 2023 г. в США уже зафиксированы случаи заболевания в 31 штате, а также в канадской провинции Альберта. Регистрация случаев CWD в Британской Колумбии стала сигналом, что болезнь может распространяться быстрее и шире, пишет Newsweek.

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Болезнь хронического истощения является прионной болезнью, вызванной деформированным белком, который может вызвать аномалии в других белках, что приводит к болезни и, в конечном счете, смерти. Усиление возмущения вызывает тот факт, что CWD может переходить от животных к людям, подобно другим прионным болезням, таким как коровье бешенство и болезнь Крейтцфельда-Якоба.

Ученые предупреждают, что хотя пока не зафиксированы случаи CWD среди людей, однако существует риск. Во избежание возможной передачи болезни органы здравоохранения Канады и Всемирная организация здравоохранения рекомендуют воздерживаться от потребления мяса или других частей животных, зараженных CWD.

Ситуация напоминает о вспышке коровьего бешенства в Соединенном Королевстве в середине 1990-х годов, когда тысячи людей заразились из-за потребления мяса инфицированных коров. Подобный сценарий может возникнуть, если CWD продолжит распространяться, предупреждают исследователи.

В настоящее время ведутся исследования, как CWD может влиять на человека и какие виды он может поражать. Представители охраны природы прилагают усилия для предотвращения распространения болезни среди животных во избежание потенциального перехода болезни от животных к людям.

Неопределенность в понимании характера CWD и его возможного влияния на человека оставляет высокий уровень тревоги в общественности и требует дальнейших научных исследований и мер по профилактике.

Ранее стало известно, что в США распространяется потенциально смертельная болезнь собак.

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