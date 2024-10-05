Зрительная иллюзия, с которой справится только 3% людей: определите, где больше сока

Загадки с визуальными элементами всегда привлекают внимание. Многих людей привлекает возможность решить сложную задачу. Особенно интересны такие головоломки, когда в них скрыта определенная хитрость.

Эта логическая задача стала вирусной в сети и повлекла за собой оживленные дискуссии. Задача состоит в определении среди четырех стаканов вмещающей больше жидкости. На первый взгляд, все емкости кажутся объемными. Однако выбрать нужно только один вариант. Об этом пишет Униан.

Логическая головоломка - где больше жидкости

Оптическая головоломка. Источник: Униан

Эта загадка проверит вашу смекалку, внимательность и способность замечать скрытые детали. Необходимо рассмотреть изображение и указать, в каком сосуде содержится больше всего напитка.

Стакан №1 отличается высотой и шириной. Может, именно в ней наибольший объем жидкости?

Стакан №2 имеет длинную ножку и узкое горло. Однако она может быть наиболее вместительной благодаря широкой центральной части.

Стакан №3 имеет классическую форму с широким верхом и средней высотой.

Стакан №4 самый высокий, но достаточно узкий. Может ли она вмещать больше жидкости за счет своей высоты?

Попытайтесь найти ответ за 10 секунд. Если вы не только назовете правильный вариант, но и уложитесь в отведенное время, это будет свидетельствовать о вашем высоком интеллектуальном уровне.

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Ответ на загадку

Многим кажется, что наиболее вместительным является стакан №1. Она одновременно широка и высока, поэтому выглядит наиболее подходящим вариантом. Однако внимательные наблюдатели заметят, что на изображении посуда заполнена кубиками льда. Следовательно, жидкости в нем меньше, чем у других.

Бокал №2 тоже не подходит. У него высокая ножка, а напиток налит не до предела.

Четвертый стакан не может вместить много жидкости из-за своей узкой формы.

Таким образом, в стакане №3 содержится больше всего напитка. В этом сосуде оптимально сочетаются высота и ширина.

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