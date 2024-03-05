Зрительно подтягивают овал лица: стрижки с эффектом лифтинга

Для женщин, чье лицо претерпело возрастные изменения, стилисты советуют придерживаться главного правила: длина волос не должна достигать ниже линии челюсти, максимум - до плеч. Это позволит скрыть некоторые недостатки и придать свежий вид. Мы подобрали пять идеальных вариантов причесок, которые следует попробовать уже этой весной. Об этом пишет Радиотрек.

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Каре до плеч

Если вы пока не готовы радикально изменять длину волос, рассмотрите вариант каре до плеч. Эта стрижка подходит всем без исключения. Главное – правильно ее укладывать. Каре можно носить прямым (идеально для овальной формы лица) или волнистым (маскирует морщинки, скрывает массивные щеки и подбородок).

Боб-каре

Эта прическа сочетает преимущества классического каре и боба. Пряди, которые падают на виски, помогут скрыть морщинки у глаз и неравномерный овал лица. Если вы не боитесь экспериментов, можете попробовать ассиметричную вариацию стрижки. Боб-каре очень легко укладывать – достаточно поднять волосы круглой щеткой-брашингом в теменной и затылочной зонах.

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Многослойный боб

С возрастом волосы становятся тоньше, и эту проблему поможет решить многослойная стрижка боб. Ее особенность – пряди разной длины по всей длине, что визуально придает объем. Для укладки многослойного боба лучше всего использовать волны от плойки или утюга с большой насадкой. Если мало времени, достаточно зафиксировать текстуру муссом или гелем.

Шегги с тонкой челкой

Ультрамодная прическа шегги отлично подходит женщинам за 50. Однако важно соблюдать условия: длина максимум до плеча и отсутствие густой челки, которая может испортить весь вид. Шегги считается неприхотливой стрижкой. Для идеальной укладки достаточно высушить волосы и обработать муссом для нужной текстуры.

Напомним, мы уже писали о стильных стрижках на короткие волосы.

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