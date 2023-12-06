Звезда праздничного стола: Как приготовить запеченное куриное филе с яблоками
Одним из самых любимых и запоминающихся блюд на праздничном столе, особенно к Николаю, Рождеству и Новому году, является запеченное куриное филе с яблоками.
Это удачное сочетание нежного мяса и сладковатой пикантности яблок образует настоящий гастрономический шедевр. Рецептом поделились на сайте NV.
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Запеченное куриное филе с яблоками
Ингредиенты:
- Куриное филе – 2 шт.;
- Яблоки – 2 шт.;
- Сыр – 100 г;
- соль, перец;
- Майонез – 3 ст.л.;
- Масло.
Способ приготовления:
- Разделите филе на среднего размера куски. Покройте их пищевой пленкой и отбейте. Затем подготовьте яблоки, их нужно натереть, а также добавить творог.
- Покройте форму для выпечки фольгой и смажьте ее растительным маслом. Разместите на ней курятину, посолите и поперчите по вкусу.
- Теперь разместите слой натертых яблок. Покройте его майонезом и посыпьте тертым сыром.
- Запекайте блюдо в течение 30 минут при температуре 180 градусов. Приятного аппетита!
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