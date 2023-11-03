Звездный дизайнер сказал, какие свадебные платья потеряют актуальность в 2024 году

Свадебные платья, ранее известные своими дерзкими элементами, такими как прозрачная ткань, глубокие декольте и низкая спина, постепенно уходят в прошлое.

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Эта тенденция радует дизайнера Джастина Александра Варшоу, генерального директора и креативного директора Justin Alexander Group. "Я хочу, чтобы невеста гордилась тем, что она одела, и не только в этом году, но и через 10, 20, 30 лет", – сказал Варшоу в интервью Insider.

Он считает, что некоторые свадебные платья настолько дерзки, что перестают быть вечными.

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Дизайнер добавил: Была очень большая тенденция, основанная на знаменитостях, которые носили много прозрачной одежды на красных дорожках, и все говорили: "О, мне нужно суперсексуальное свадебное платье".

По его словам, эти платья часто испытывают ощущение "неформального".

Хотя платья с низкими вырезами или прозрачной тканью могут быть отличными, дизайнер говорит, что иногда они рискуют разместить платье слишком крепко в один период времени.

"Мы отходим от этого, и это очень интересно, потому что я люблю создавать вневременные дизайны", – сказал он.

Варшоу добавил, что это не означает, что платье не может иметь прозрачные элементы или разрезы.

"Мы стараемся делать платья для невест, в которые они могли бы абсолютно влюбляться, хотеть их носить и быть счастливыми, когда они будут просматривать свои фотографии через 20 или 30 лет и с гордостью будут показывать своим детям и всем остальным", – сказал он.

Дизайнеры, по его словам, в большинстве своем пытаются найти способ создать сексуальность, не обязательно открывая женское тело или показывая немного определенных черт чуть больше.

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