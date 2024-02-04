10 или 20 тысяч: сколько шагов в день будут действительно полезны

Действительно ли 10 000 шагов в день является золотым стандартом для улучшения здоровья? Этот вопрос на протяжении многих лет смущает людей, стремящихся к здоровому образу жизни.

Любопытно, что эту цифру популяризировал шагомер, выпущенный в 1965 году в Японии. Устройство под названием "Manpo-kei", что в переводе означает "счетчик 10 000 шагов", имело маркетинговый характер, а не основывалось на научных исследованиях, сообщает Newsweek.

Читайте также: Почему стоять в планке более 10 секунд – глупо

Несмотря на то, что 10 000 шагов могут показаться недостижимой целью, ходьба имеет множество преимуществ для здоровья. Исследования показывают, что это может снизить риск смерти по любой причине, уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшить когнитивные функции и помочь контролировать вес.

Ученая Линдси Боттомс из Университета Хартфордшира в Великобритании отметила, что любые физические упражнения также могут поддержать нашу иммунную систему и укрепить наше психическое здоровье. Но главными преимуществами ходьбы является ее простота, доступность и универсальность, что делает ее практическим и полезным упражнением для всех возрастов.

Примечательно, что исследование, опубликованное в Европейском журнале превентивной кардиологии в прошлом году, показало, что ходьба по меньшей мере 3967 шагов в день снижает риск смерти по какой-либо причине, тогда как ходьба 2337 шагов в день снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Другое исследование, опубликованное в журнале JAMA Neurology, показало, что около 8900 шагов в день замедляют темпы снижения когнитивных способностей и потери объема мозга у людей с высоким риском.

Но действительно ли нам нужно проходить 10 000 шагов в день?

"Людям полезно отдыхать, быть активными и т.д., поэтому я бы не поощряла делать 20 тысяч шагов в день. Но для разумной цели для людей ее должно быть гораздо меньше; иначе это будет деморализующим, поскольку оно будет недостижимо", — отметила Линдси Боттомс.

По ее словам, нужно просто стремиться больше ходить, по крайней мере, 7000 шагов в день. Главное – меньше сидеть, чтобы снизить риск различных проблем со здоровьем.

Напомним, ранее специалисты сказали, сколько шагов нужно пройти человеку, чтобы сбросить вес.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!