10 минут и лучше чем у Старбакс: Как приготовить настоящий айриш кофе

Айриш кофе – это кофейный напиток, который имеет основу кофе и дополнительные ингредиенты, такие как ирландский виски, сахар и сливки. Этот напиток часто подается в специальных стаканах кофе для айриша.

Хотя айриш кофе из виски – это вкусный и популярный напиток, он может быть не для всех. Если вы ищете вариант айриш кофе, не содержащий алкоголя, но при этом имеет насыщенный и ароматный вкус, попробуйте приготовить его без виски, пишет noviydoctor.

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Ингредиенты:

1 порция эспрессо

15 мл сиропа Бейлис

15 мл карамельного сиропа

Взбитые сливки или обычные сливки (для топпинга)

Приготовление:

Заварите кофе по своему любимому способу. Добавьте сироп карамель и сироп Бейлис к горячему кофе. Перемешайте напиток. Добавьте взбитые сливки или если у вас их нет, можно использовать обычные. Для этого перелейте сливки в миску и взбейте ей брендером или венчиком, пока они немного загустеют. Аккуратно добавьте сливки к горячему кофе с сиропами. Подавайте с кольковыми кофейными зернами на сливках в качестве украшения.

Советы:

Вы можете экспериментировать со вкусами и добавлять больше воды в эспрессо, если любите американо, или изменять количество и вкусы сиропов по собственным предпочтениям.

Чтобы сливки не разошлись, можно добавить в них немного какао-порошка.

Напомним, мы уже писали, какие продукты нельзя добавлять в кофе.

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