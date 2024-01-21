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10 минут и никаких усилий: Как легко отмыть акриловую ванну

Игорь Романько

Как легко очистить акриловую ванну

Акриловые ванны – это популярный выбор для многих людей, поскольку они устойчивы к царапинам и легко чистятся. Однако с течением времени акриловые ванны могут пожелтеть от известнякового налета, моющих средств и других загрязнений.

Существует много различных способов очистить акриловую ванну, но не все они безопасны. Абразивные средства и жесткие щетки могут повредить поверхность ванны, что может привести к желтизне и другим проблемам, пишет Телеграф.

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Вот простой и эффективный способ очистить акриловую ванну без повреждения поверхности.

Ингредиенты:

  • Пищевая сода
  • Пена для бритья

Инструкция:

  1. Смочите внутреннюю поверхность ванны.
  2. Равномерно распределите пищевую соду по загрязненным участкам.
  3. Нанесите пену для бритья на проблемные места. Можно даже чуть-чуть смешать пену с содой.
  4. Оставьте смесь на 10 минут.
  5. Тщательно протрите поверхность ванны мягкой тряпкой или меламиновой губкой.
  6. Смойте остатки средства.

Этот метод эффективно устраняет желтизну и другие загрязнения, не повреждая поверхность ванночки.

Советы:

  • Для лучшего результата используйте теплую воду.
  • Если ванна сильно загрязнена, вы можете оставить смесь на ванной подольше, например, на 30 минут.
  • После чистки ванны нанесите на поверхность специальное средство для защиты акрила. Это поможет предотвратить появление желтизны в будущем.

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