10-минутный трюк, чтобы уменьшить тягу к сигаретам, когда вы бросаете курить: советы ученых

Ученые из Университета Инсбрука в Австрии нашли способ снизить тяготение к курению и облегчить симптомы абстиненции всего за 10 минут.

Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, курение табака — главная причина заболеваний и смерти, которые можно предотвратить, в Соединенных Штатах. По статистике 2021 года, 11,5% взрослых американцев курят сигареты, но большинство из них боролись по этому обычаю в прошлом году. Однако менее 10% курильщиков ежегодно преуспевают в отказе от курения, пишет Newsweek.

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Недавнее исследование Университета Инсбрука показало, что даже 10-минутные физические упражнения могут оказаться эффективными для тех, кто временно воздерживается от курения. Исследование включало рандомизированную группу курильщиков, которым были назначены различные виды физической активности, включая прогулку на свежем воздухе, беговую дорожку в помещении и сидячие упражнения.

По словам докторанта факультета спортивных наук Стефани Шеттль, это первое исследование, включающее активность на свежем воздухе, а не только в помещении.

Мартин Копп, профессор психологии спорта и физических упражнений, отметил, что во время исследования участников попросили не курить ночью, а на следующий день им назначали 10-минутные физические упражнения. Результаты показали, что тяга к сигаретам уменьшилась в группах с физической активностью по сравнению с контрольной группой, а также уменьшились симптомы абстиненции и улучшилось самочувствие.

Еще одно интересное отличие оказалось во времени до следующей сигареты, где в группе на свежем воздухе затраченное время составляло 17 минут, в то время как в помещении — 26 минут. Эта тенденция требует дальнейших исследований, но может стать новым надежным методом для тех, кто решил бросить курить.

Напомним, мы уже писали, как самостоятельно бросить курить.

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