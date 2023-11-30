Ученые выяснили, что просмотр видео о кошках в Интернете может повысить энергичность человека и создать положительные эмоции. В то же время, фактическое владение этим животным имеет ряд преимуществ.

Издание Mental Floss назвало 10 научных преимуществ быть владельцем кота.

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1. Иметь кота лучше для окружающей среды.

Если вы беспокоитесь о своем углеродном следе, лучше иметь кота, чем собаку. Исследование 2009 года показало, что ресурсы, необходимые для кормления собаки в течение ее жизни, создают такой же экологичный след, как и Land Cruiser. Между тем, коты, которые в общем едят меньше и чаще едят рыбу, чем продукты со вкусом кукурузы или говядины, имеют лишь приблизительный углеродный след, как у маленького хэтчбека.

2. Они помогут вам справиться с...

Потеря любимого человека невероятно болезненна, но один из лучших способов справиться с этим – иметь домашнего питомца. Доказано, что кошки помогают людям быстрее переживать потерю и выявляют меньше физических симптомов боли, например плача.

Несмотря на то, что они только животные, кошки являются социальной опорой в трудные времена. Люди в трауре сообщают, что разговаривали со своим домашним питомцем, чтобы понять свои чувства, поскольку часто легче поговорить с тем, кто не реагирует и не может судить, чем с другим человеком.

3. …И найти вторую половинку (возможно).

Если вы одинокий парень и не можете договориться о свидании, заведите кота! Британский опрос показал, что 82% женщин согласились, что их больше привлекают мужчины, любящие животных. И хотя наличие собаки творит чудеса для вашей жизни на свиданиях, колоссальные 90% одиноких женщин сказали в одном опросе, что мужчины, у которых есть кошки, "милее" других парней.

Однако не все женщины хотят мужчину, который любит кошек. Одно исследование 2020 показало, что женщин меньше привлекают мужчины, которые показывают кошек в своих профилях знакомств.

4. Хозяева кошек умны.

Опрос британских владельцев домашних животных в 2010 году, проведенный Бристольским университетом, показал, что люди, владеющие котами, чаще имеют высшее образование, чем их коллеги, которые любят собак.

В 2014 году исследователь из Висконсина опросил 600 студентов колледжа и обнаружил, что владельцы кошек также были умнее. (Но, вероятно, не сам кот делает хозяина умнее: исследователи, проводившие Бристольский опрос, сказали, что более умные люди, как правило, работают дольше, и поскольку коты требуют меньше внимания, чем собаки, они являются лучшим выбором для занятого интеллектуала.)

5. У вас будет здоровое сердце.

Иметь любое домашнее животное полезно для вашего сердца. В частности, кошки снижают уровень стресса – возможно, потому что они не требуют столько усилий, как собаки и уменьшают уровень тревоги в вашей жизни.

Поглаживание кошки оказывает положительный успокаивающий эффект. Одно исследование показало, что в течение 10 лет владельцы кошек имели на 30% меньше шансов умереть от сердечного приступа или инсульта, чем те, кто не был владельцем кошек (хотя это могло быть только потому, что владельцы кошек более расслаблены и меньше подвержены стрессу). .

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6. Кошки удовлетворяют вашу потребность в общении.

Стереотип о том, что собаки нежнее кошек – это просто стереотип. На самом деле оказалось, что кошки могут быть такими же любящими, как собаки, особенно женщин.

Австрийское исследование, проведенное в 2003 году, показало, что наличие кота в доме эмоционально эквивалентно наличию романтического партнера. Исследования показали, что не только инициируя контакт большую часть времени, они запомнят проявленную к ним ласку и позже вернутся за это.

Но коты действительно имеют преимущество в этих отношениях. После тысячелетий одомашнивания коты научились издавать наполовину мурлыканье/полувой, чрезвычайно напоминающее плач человеческого ребенка. А поскольку наш мозг запрограммирован реагировать на страдания наших детей, почти невозможно игнорировать то, чего хочет кошка, когда она этого требует.

7. Кошки могут рассказать многое о вашей личности.

Ваш выбор домашнего животного несколько раскрывает вашу личность. В то время как любители собак, как правило, являются поклонниками активной жизнью, владельцы кошек тише и более замкнуты. Однако они очень важны, когда речь идет о том, насколько они заслуживают доверия и насколько они доверяют другим людям. Владельцы кошек также менее манипулятивны и более скромны.

8. Вы будете лучше спать.

Несколько исследований и опросов в Великобритании показали, что люди (особенно женщины) предпочитают спать со своими кошками, чем со своими партнерами, и они даже сообщают, что спят лучше с кошкой, чем с человеком.

Одно исследование, проведенное Клиническим центром медицины сна Мэйо, указывает на то, что они могут быть на пути: 41% людей в этом исследовании указали, что спали лучше благодаря своему питомцу, тогда как только 20% сказали, что это привело к расстройствам.

9. Обладание кошкой может означать меньше аллергии.

В 2002 году Национальный институт здравоохранения опубликовал исследование, показавшее, что дети до года, контактировавшие с кошкой, имели меньшую вероятность развития аллергии, и не только аллергии на домашних животных.

По словам Маршалла Плаута, доктора медицинских наук, руководителя отдела аллергических механизмов Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, "интенсивный контакт с домашними животными на раннем этапе жизни защищает не только от аллергии на домашних животных, но и других типов распространенных аллергий, таких как аллергия". на пылевых клещей, амброзии и травах". И хотя кошачий паразит Toxoplasma gondii представляет угрозу для маленьких детей, эксперты утверждают, что, меняя кошачий лоток каждый день и держа животное дома, вы должны быть в безопасности и без аллергии.

10. Кошки могут буквально спасти вам жизнь.

Коты имеют репутацию отстраненных и не заботятся о своих людях, но за эти годы они спасли бесчисленное количество жизней. Одна кошка в Соединенном Королевстве предупредила своего человека, когда у него должно было произойти эпилептический приступ, а кошка в Монтане разбудила двух своих людей, когда начала вытекать газовая труба. Пожарные сказали супругам, что дом легко мог бы взорваться, если бы не вмешательство кота.

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