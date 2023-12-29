10 продуктов, которые можно употреблять по истечении срока годности

Не все продукты, у которых истек срок годности, непригодны для употребления. Некоторые из них могут сохранять свои свойства в течение длительного времени. На упаковке таких продуктов обычно указывается дата, к которой их желательно использовать, но не дата, к которой они становятся непригодными.

Об этом пишет Радиотрек.

Перед тем, как потреблять продукт, у которого истек срок годности, его необходимо осмотреть на наличие признаков порчи: плесени, гниения, неприятного запаха или других изменений во внешнем виде.

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Вот список продуктов, которые можно употреблять по истечении срока годности:

Картофельные чипсы. Благодаря высокому содержанию соли чипсы сохраняются дольше других продуктов.

Шоколад. Длительный срок годности шоколада обеспечивает высокое содержание сахара.

Кетчуп. Кетчуп можно использовать и через год после окончания срока годности, если он хранился в сухом и прохладном месте.

Йогурты. Йогурты могут храниться дольше указанного срока. Однако перед употреблением их необходимо осмотреть наличие изменений в консистенции или вкуса.

Твердый сыр. Твердый сыр редко портится. Если на нем появилась плесень, ее можно снять ножом.

Пастеризованное молоко. Пастеризованное молоко может храниться дольше непастеризованного. Однако перед употреблением его необходимо проверить на наличие изменений запаха или консистенции.

Яйца. Яйца можно проверить на пригодность, опустив в воду. Если яйцо плавает, то оно испортилось.

Хлеб. Хлеб, окончивший срок годности, можно использовать для приготовления гренок или сухариков.

Рис. Рис может храниться в течение нескольких месяцев после истечения срока годности, если он хранится в сухом, темном и прохладном месте.

Фрукты и овощи. Фрукты и овощи можно употреблять по истечении срока годности, если у них нет признаков гниения.

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