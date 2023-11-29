10 самых удивительных фактов о сексе и брачных ритуалах животных

Своеобразные брачные ритуалы распространены во всем животном мире. Так они привлекают партнеров для успешного размножения.

Издание Mental Floss рассказало о самых интересных из них. От неполых червей до черепах, которые звучат очень громко, когда они это делают, а секс животных гораздо сложнее, чем вы могли бы подумать.

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1. Звуки спаривания черепах создают хорошие спецэффекты.

Оказывается, звуки спаривания животных могут быть очень полезны для привлечения внимания людей. Когда авторы фильма "Парк Юрского периода" хотели создать звуки велоцираптора, они использовали записи черепах.

2. Акулы имеют разные методы родов.

Австралийские ученые утверждают, что нашли акулу, которая рождает девственницу. Они исследовали самку акулы-зебры, по имени Леони, которая отложила яйца, несмотря на то, что три года не была рядом с акулой-самцем. За несколько лет до девственных родов Леони родила после спаривания с самцом акулы.

Она не единственная зебровая акула, которая использовала свой генетический материал для оплодотворения яиц. Сообщается, что акула-зебра по прозвищу Баблз сделала это в 2008 году в аквариуме Шедда в Чикаго.

3. У червей очень продолжительные засушливые периоды.

После секвенирования ДНК неполых полупрозрачных червей, исследователи Нью-Йоркского университета обнаружили, что один вид, Diploscapter pachys, не имел половых отношений около 18 миллионов лет. Это делает Diploscapter pachys одним из самых старых известных бесполых репродуктивных видов.

4. Хорошие ароматы возбуждают больших кошек.

Ароматы Calvin Klein сексуально привлекательны для животных. Содержащиеся в неволе тигры и ягуары вдохновились благодаря аромату бренда Obsession for Men. Лесники использовали запах, чтобы выманить тигров из дикой природы.

5. Усоногие раки имеют адаптированные пенисы.

Усоногие раки имеют самые интересные пенисы в животном мире. Их пенисы могут растягиваться в восемь раз больше длины тела. И хотя мужское тело многих видов может изменять размер, мало кто может изменить свою форму.

Но исследователи из Альберты обнаружили, что усоногие раки, живущие в мягких водах, имеют длинные и тонкие пенисы, до которых хорошо дотянуться, а живущие в бурных водах имеют короткие и более широкие пенисы, которые лучше сдерживают сильные волны.

Затем исследователи перенесли бурных водяных моллюсков в более спокойную воду и наоборот, и обнаружили, что после передвижения моллюски скорректировали форму своего пениса, чтобы лучше соответствовать окружающей среде.

6. Водяные клопы громко спариваются.

Вид водяных клопов Micronecta scholtzi является самым громким животным в мире по отношению к своим размерам. Крошечные создания достигают почти 100 децибелов, когда трутся пенисами о живот. По сути, каждый раз, когда этот жучок дает уведомление о спаривании, проходит рок-концерт.

7. Утки защищаются своими ножнами.

Утиные пенисы могут быть ужасными: они длинные и имеют форму штопора, и их можно использовать как ласо, чтобы затянуть самок, пытающихся уйти от нежелательного продвижения. Чтобы предотвратить нежелательные попытки спаривания со стороны самцов, самки уток развили вагины, которые закручиваются в противоположном направлении к штопорообразным членам самцов. Журнал Discover назвал утины влагалища "органическими поясами целомудрия".

8. Большинство птиц не имеют пенисов.

Только 3% видов птиц имеют пенисы. У страусов и уток они есть, а у орлов и пингвинов нет. Когда птицы получают эрекцию, их члены наполняются лимфатической жидкостью вместо крови. Птицы без пенисов передают сперму от самца к самке с помощью так называемого "клоакального поцелуя".

9. Самцы отчаянно стремятся произвести впечатление на потенциальных партнерш.

Маленькие птички, такие как синицы, собираются вместе, чтобы бороться с большими хищниками. В общем считалось, что они делают это с целью защиты, но бразильские исследователи пришли к другому выводу: ученые создали несколько фальшивых сов, один из видов, регулярно поедающих меньших птиц, а другой – из менее угрожающего вида сов. Они обнаружили, что среди 79 различных видов мелких птиц менее угрожающие совы чаще подвергались приступам меньших птиц. Их вывод заключался в том, что маленькие птицы использовали более слабого соперника как возможность продемонстрировать свои навыки защиты потенциальным партнерам.

10. В отличие от людей, животные стали оживленными в космосе.

По данным NASA, ни один человек никогда не занимался сексом в космосе. Но другие виды животных были более активны в размножении за пределами нашей атмосферы.

Первыми беременными млекопитающими, улетевшими в космос на борту космического корабля США, были крысы, а на орбите забеременели лягушки.

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