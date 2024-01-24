10 вопросов ребенку, чтобы узнать, какие у него трудности в школе

БЛОГ

Друзья, привет.

Вы уверены, что знаете ВСЕ и правду об отношении ребенка к школе?

Мой опыт показывает, что большинство родителей не знают ответа, и если они это делают, это очень поверхностно. Давайте лучше поймем причины.

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Я підготував 10 запитань, які ви повинні задати дитині:

1. Ти хочеш вчитися?

Якщо “так", то чому? Якщо “ні"", то чому?

2. Що тобі найбільше НЕ подобається робити в школі і чому?

3. Що тобі найбільше подобається робити в школі і чому?

4. Чи багато у тебе друзів в школі?

5. Чи є діти, які дістають тебе? Якщо “так", то як вони це роблять?

6. Як до вас ставляться вчителі? Чи є такі, які говорять вам щось погане?

7. Якби ти міг, що б змінив у своєму навчанні?

8. Для чого ти вчишся?

9. Чи боїшся ти отримати погану оцінку?

10. Як я (або ми з татом) можемо тобі допомогти, щоб тобі було легше і цікавіше вчитися?

Важливо!

Ваше головне завдання — почути від дитини чесні відповіді, все, як думає саме вона. Постарайтеся не перебивати її і не критикувати — уважно слухайте.

Що робити після того, як дитина відкриє вам очі на свої проблеми зі школою? Їй треба допомогти їх подолати.

ДЖЕРЕЛО.