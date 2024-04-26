12 вещей, которые люди делают постоянно, а коты это ненавидят

Очень часто владельцы кошек сталкиваются со странным поведением своих любимцев – они избегают вашего присутствия или не дают себя погладить. Это может быть связано с тем, что котам не нравится, как вы о них заботитесь.

Специалисты Askmycats рассказали о 12 вещах, которые людям кажутся логичными и нормальными, а вот для кошек эти вещи недопустимы. Предлагаем узнать, что в вашем поведении мое раздражает вашего любимца.

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1. Чрезмерная ласка: которые ценят личное пространство. Не бросайтесь на них с объятиями, когда они этого не хотят. Вместо этого, дайте им возможность подойти к вам, если они сами этого хотят.

2. Игнорирование сигналов: коты общаются звуками, языком тела и мимикой. Обращайте внимание на их сигналы – когда они мяукают, трутся или мурлыкают – это может быть приглашением к игре, ласке или просто к тому, чтобы вы обратили на них внимание.

3. Неправильный уход: кошки – очень чистоплотные животные. Они самостоятельно ухаживают за собой, поэтому не следует стричь им ногти или расчесывать их шерсть, если они не хотят.

4. Необходимость купания: большинство кошек не нуждаются в регулярном купании. Если ваша кошка испачкалась, попробуйте очистить ее влажной тряпкой.

5. Путешествия: поездки в машине или другом транспорте могут быть очень стрессовыми для кошек. Если вам действительно нужно путешествовать со своим пушистым другом, постарайтесь сделать это максимально удобным для него.

6. Громкие звуки: коты обладают очень чувствительным слухом. Внезапные громкие звуки, такие как пылесос или фейерверки, могут пугать их.

7. Одежда: большинство кошек не любят носить одежду. Если вы хотите надеть свою кошку для фото, убедитесь, что ей удобно и она не испытывает дискомфорта.

8. Навязывание общения: не все кошки любят знакомиться с новыми людьми или животными. Дайте им время на адаптацию и не заставляйте их общаться, если они этого не хотят.

9. Непонимание речи тела: коты общаются с помощью речи тела. Важно научиться понимать их сигналы, чтобы лучше понимать их потребности.

10. Недостаточно стимулирующая среда: котам нужны игрушки, царапинки и другие предметы, чтобы развлекаться и исследовать. Обеспечьте им интересную среду, чтобы они не скучали.

11. Сильные запахи: коты имеют очень чувствительное обоняние. Сильные запахи, такие как духи или освежители воздуха могут им не нравиться.

12. Непоследовательность: коты любят рутину. Старайтесь кормить их, играть с ними и ложиться спать в одно и то же время каждый день.

Специалисты советуют помнить, что каждая кошка – это индивидуальность. То, что раздражает одну кошку, может не раздражать другую. Наблюдайте за своими любимцами и старайтесь понять, что им нравится, а что нет.

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