17 идей вместо котлет: что можно приготовить из фарша

Какие блюда можно сделать из фарша, кроме котлет

Фарш – это универсальный ингредиент, из которого можно приготовить множество сытных и аппетитных блюд. Конечно, первое, что приходит в голову – это котлеты и чебуреки. И это действительно отличные варианты, но не стоит ими ограничиваться!

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Супы:

Чили кон карне: пикантная смесь мяса, овощей и специй.

пикантная смесь мяса, овощей и специй. Томатный суп с фаршем и макаронами: согревающее и сытное блюдо для всей семьи.

Запеканки:

Фаршированная свекла: необычный и оригинальный рецепт.

необычный и оригинальный рецепт. Пастуший пирог: традиционное британское блюдо.

Мусака: греческая запеканка из баклажанов.

греческая запеканка из баклажанов. Блинчики с начинкой, запеченные под соусом бешамель: нежное и ароматное блюдо.

нежное и ароматное блюдо. Макаронная запеканка с фаршем: быстрый и сытный ужин.

Другие:

Тако-бургер: модный тренд по TikTok.

модный тренд по TikTok. Марокканские "сигары": хрустящие трубочки с мясной начинкой.

хрустящие трубочки с мясной начинкой. Легендарный бойковский кныш: сытная и ароматная выпечка.

сытная и ароматная выпечка. Голубцы с мясом и грибами: классическое украинское блюдо.

классическое украинское блюдо. Роллини с курицей и грибами: аппетитная закуска.

Бендерики с мясом: сытные украинские блины.

сытные украинские блины. Творожный рулет с фаршем: оригинальная холодная закуска.

оригинальная холодная закуска. Домашние равиоли с курицей и овощами: итальянская классика.

итальянская классика. Пирожки с куриной карри: блюдо с восточным колоритом.

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Чибереки чир-чир: знаковое блюдо Мариуполя.

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