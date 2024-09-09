20 минут и готово: как сварить 'золотое варенье' из тыквы на зиму

Осень – пора вкусных тыкв, а с ними и отличный случай приготовить ароматное варенье. Это лакомство не только вкусное, но и полезное, ведь тыква богата витаминами и минералами. Готовится такое варенье очень быстро, а результат приятно удивит даже самых требовательных гурманов.

Вкус тыквенного варенья можно варьировать с помощью различных специй и фруктов. Классический вариант – с добавлением апельсина. Свежесть цитрусовых прекрасно дополняет сладость тыквы, придавая варенью приятную кислинку, пишет УНИАН.

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Простой рецепт тыквенного варенья

Для приготовления варенья вам понадобятся: тыква, апельсины, сахар, лимонная кислота и любимые специи (корица, гвоздика, мускатный орех). Тыкву и апельсины очищают и нарезают на небольшие кусочки. Затем все ингредиенты смешивают в кастрюле, доводят до кипения и варят 20 минут.

На две пол литровые банки варенья нужно такое количество составляющих:

тыква – 400 г;

яблоки – 6 шт.;

сахар – 200 г;

вода – 100 мл.

Одним из главных преимуществ этого рецепта является его быстрота приготовления. Всего за 20 минут вы получите ароматное и вкусное варенье, которое можно использовать для приготовления десертов, добавлять в йогурты или просто намазывать на хлеб.

Готовое варенье разлагают по стерилизованным банкам и плотно закрывают крышками. Хранить его можно в холодном черном месте.

Если вы хотите прибавить варенью еще больше оригинальности, попробуйте добавить в него другие фрукты, такие как яблоки, груши или сливы. Также можно экспериментировать со специями. К примеру, очень интересный вкус варенью придают имбирь и кардамон.

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