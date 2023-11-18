200-килограммовый крокодил заблокировал городскую канализацию в Мексике (фото)

Большой трехметровый крокодил заблокировал канализационную систему города Сьюдад-Виктория в Мексике. 197-килограммовую рептилию получали 14 человек.

Как сообщает мексиканское информационное издание Riviera Maya News, сотрудники Комиссии по питьевой воде и канализации города Сьюдад-Виктория были удивлены, когда обнаружили, что огромный крокодил заблокировал канализационную систему города.

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Работники услышали необычный шум, похожий на стук, и обнаружили, что он происходит от крокодила, застрявшего в магистральной линии. Рептилия махала хвостом, пытаясь уволиться.

Чтобы извлечь крокодила, понадобилось 14 человек. Они использовали лебедку, чтобы поднять его из подземной системы.

Когда крокодила вытащили на поверхность, его измерили и взвесили. Он имел длину три метра и весил около 200 килограммов.

Местные власти сообщили, что крокодил был перенесен в "свою природную среду обитания".

Напомним, в Китае вырастили первую в истории флуоресцентную обезьяну-химеру с помощью стволовых клеток.

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