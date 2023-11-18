200-килограммовый крокодил заблокировал городскую канализацию в Мексике (фото)
Большой трехметровый крокодил заблокировал канализационную систему города Сьюдад-Виктория в Мексике. 197-килограммовую рептилию получали 14 человек.
Как сообщает мексиканское информационное издание Riviera Maya News, сотрудники Комиссии по питьевой воде и канализации города Сьюдад-Виктория были удивлены, когда обнаружили, что огромный крокодил заблокировал канализационную систему города.
Читайте также: Огромные летучие пауки захватили восточные регионы США: фото и видео
Работники услышали необычный шум, похожий на стук, и обнаружили, что он происходит от крокодила, застрявшего в магистральной линии. Рептилия махала хвостом, пытаясь уволиться.
Чтобы извлечь крокодила, понадобилось 14 человек. Они использовали лебедку, чтобы поднять его из подземной системы.
Когда крокодила вытащили на поверхность, его измерили и взвесили. Он имел длину три метра и весил около 200 килограммов.
Местные власти сообщили, что крокодил был перенесен в "свою природную среду обитания".
Напомним, в Китае вырастили первую в истории флуоресцентную обезьяну-химеру с помощью стволовых клеток.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!