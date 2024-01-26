4 ингредиента и 10 минут работы: как приготовить вкусный домашний сыр (видео)
Вкусный сыр готовить самому очень просто, если знать некоторые секреты его изготовления.
Существует рецепт вкусного и полезного творога, для приготовления которого понадобится всего несколько ингредиентов и всего 10 минут вашего времени, уверяют кулинары из leckere Küche.
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Ингредиенты:
- Литр молока (лучше максимального содержания жира)
- 1 кг творога (5% жира и выше)
- Яйцо
- 50 г растопленного сливочного масла
- Пучок укропа
- Чайная кровать соли
- Чайная ложка разрыхлителя
Как приготовить творог
Нагрейте молоко в кастрюле с широким и толстым дном, добавьте творог. Грейте ингредиенты, помешивая, чтобы отделить сыворотку. Не доводите до кипения.
Затем процедите смесь через сито, устланное марлей. К сыру добавьте яйцо, 50 г растопленного сливочного масла, чайную ложку соли и чайную ложку разрыхлителя. Все перемешайте и поставьте на водяную баню, не забывайте помешивать. Нужно нагреть смесь, пока сыр не расплавится.
Нарежьте небольшой пучок укропа и добавьте в творог.
Возьмите любую чистую пластиковую форму, пригодную для продуктов и закрывающуюся. Положите внутрь творог, приминая ложкой. Затем нужно поставить в холодильник на 30 минут.
Раньше мы писали о легком способе приготовления домашнего сливочного сыра.
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