5 главных ошибок: Почему жареная рыба получается некрасивой

Жареная рыба – это вкусное и полезное блюдо, которое может стать украшением любого стола. Однако приготовить ее правильно, чтобы она получилась вкусной, сочной и с аппетитной хрустящей корочкой, не так просто, как может показаться.

Следуя этим простым советам, вы сможете приготовить жареную рыбу, которая обрадует вас своим вкусом и ароматом, пишет prostoway.

Читайте также: Как почистить сельдь за минуту: хозяйки поделились лайфхаком

Вот 5 самых распространенных ошибок, которые могут испортить жареную рыбу:

1. Неправильное размораживание

Нельзя пытаться схитрить и разморозить рыбу с помощью горячей воды. В таком случае она потеряет текстуру и получится безвкусной.

Правильно размораживать рыбу следует при комнатной температуре. Для этого достаньте ее из холодильника заранее, чтобы у нее было время разморозиться самостоятельно.

2. Неразогретая сковорода

Если вы забудете ее как следует разогреть, то рыба будет неизбежно пригорать. Для этого нужно хотя бы 3-5 минут предварительно разогреть сковороду на среднем огне.

Также важно использовать сковороду с антипригарным покрытием, чтобы рыба не прилипла.

3. Пережарка

Рыба получится суховатой в том случае, если вы ее пережарите. Следите за временем внимательно и не забывайте ее переворачивать.

Обычно рыбу жарят по 3-4 минуты с каждой стороны, но время приготовления может отличаться в зависимости от вида рыбы и ее толщины.

4. Слишком много рыбы на сковороде

Если вы будете жарить несколько кусочков слишком близко друг к другу, это приведет к тому, что рыба будет тушиться. Это испортит ее вкус и текстуру.

Обычно на сковороду среднего размера можно положить не больше 2-3 кусков рыбы.

5. Частое переворачивание

Не стоит слишком часто трогать рыбу: поэтому она начнет разваливаться и прожарится неравномерно. Правильнее всего переворачивать рыбу всего один раз.

Напомним, мы уже писали, как быстро почистить рыбу.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!