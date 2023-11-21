5 комнатных растений, которые погибнут из-за влажности

Некоторые растения преуспевают в экстремальных условиях, для других высокая влажность может быть большой проблемой. Большинство комнатных растений может переносить по крайней мере 30-50% влажность.

Об этом рассказала эксперт из садов Эринн Витц для Best Life. Читайте дальше, чтобы узнать, какие комнатные растения погибнут от влаги.

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1. Кактусы

Кактусы

Кактусы естественно встречаются в пустыне, поэтому они преуспевают в сухом климате с низкой влажностью. Высокая влажность может привести к тому, что ткани кактусов и подобных суккулентов поглощают больше воды, чем им нужно, что может привести к гниению.

"Их корневые системы идеально приспособлены для эффективного поглощения влаги из почвы, а высокая влажность окружающей среды может вызвать фактическое загнивание растения или развитие местных грибковых инфекций", — объясняет Витц.

Если вы живете во влажном районе, но все же хотите держать кактус в качестве комнатного растения, Брайан Клейтон, генеральный директор GreenPal, говорит, что "регулярная проверка почвы ваших растений перед поливом может значительно изменить их здоровье".

2. Толстянка овальная, или денежное дерево

Денежное дерево

Нефритовые растения, происходящие из Южной Африки, также принадлежат к семейству суккулентов, поэтому они известны своей способностью экономить воду. Поэтому они склонны к перенасыщению, отмечает Витц. А в сочетании с высокой влажностью это может привести к появлению грибка на коренастых листьях, что ослабляет растение и выглядит неэстетично.

"Важно высаживать их в хорошо дренированную почву и держать на солнечном окне", – советует Алекс Кантор, владелец питомника Perfect Plants. В теплые месяцы поливайте растение так, чтобы почва была влажной, но не мокрой.

3. Змеиное растение

Змеиное растение

Если вы ищете комнатное растение, которое не нуждается в уходе, идеально подойдет змеиный язык, также известный как язык тещин. Его вертикальные пестрые листья бывают темно-зеленого, светло-зеленого, иногда желтого или кремового оттенков.

Змеиные растения обычно выдерживают разнообразные погодные условия, однако постоянная высокая влажность может привести к грибковым проблемам и корневой гнили, предупреждает Клейтон.

Вместо того чтобы топить почву, Клейтон предлагает разрешать ему высыхать между поливами и избегать попадания воды на листья. Поместив их в горшки с дренажными отверстиями, вы также поможете сохранить их жизнь, если станет немного влажной.

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4. Растение-паук

Растение-паук

Как и растение нефрит, растения-пауки также предпочитают среды, напоминающие их родные места обитания в Южной Африке, рассказывает Клейтон Best Life. Слишком высокая влажность может привести к загниванию корней и грибковым заболеваниям.

"Убедитесь, что растения помещены в хорошо дренирующую смесь и не оставляйте растение в воде", – говорит Клейтон, и, конечно, избегайте чрезмерного полива.

Это включает в себя опрыскивание листьев. Клейтон отмечает, что некоторые считают, что туманные листья этих растений могут обеспечить их водой во влажной среде, но на самом деле это способствует нездоровому росту грибков.

5. Китайское денежное растение

Китайское денежное растение

"Как следует из названия, это растение происходит из южного Китая и дает красивые, ярко-зеленые круглые листья", – говорит Кантор.

Официально известное как Pilea peperomioides, это растение плохо чувствует себя во влажных условиях, но предпочитает места с низким уровнем влаги. Его следует посадить в хорошо дренированную, влажную (не мокрую) почву и разместить в месте с косвенным освещением.

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